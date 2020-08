Le PDG de la WWE, Vince McMahon, a toujours été un fan de grands combattants musclés. L’un de ces grands hommes qui a impressionné McMahon est le combattant de RAW Brendan Vink.

Wrestling News rapporte que McMahon considère Vink comme le champion de la WWE Drew McIntyre et John Cena, mais n’est pas prompt à le pousser. Il veut travailler lentement.

« On dit qu’il aime Vince McMahon pour sa taille (il mesure 6,5 m et vient d’Australie) mais il est prêt à aller lentement avec lui. » Une source de la WWE a décrit Vink comme le combattant parfait qui parle bien et est quelqu’un, comme Drew McIntyre et John Cena, qui a fière allure devant la caméra et se comporterait comme une star lorsqu’il était réservé pour des interviews télévisées conventionnelles. » .