La WWE veut vraiment organiser un événement spécial pour SummerSlam. Le 23 août arrive plus tôt que certains ne le pensent et sera là avant que nous le sachions. Vince McMahon n’a pas beaucoup de temps pour mettre les choses en place.

Nous avons précédemment signalé que Vince McMahon prévoyait Atlantic City, NJ, pour la plus grande fête de l’été. Il est possible que des fans soient également présents.

Vince McMahon veut des fans à la WWE SummerSlam

Pendant Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer a déclaré qu’attirer des fans pour SummerSlam est «clé» pour Vince McMahon. Si l’entreprise peut organiser une sorte de méthode pour que les fans se rendent au New Jersey, ils le rendront possible.

Un événement de distanciation sociale ne peut avoir que 2000 fans présents. Ce nombre de billets s’épuiserait en peu de temps, même à court préavis. Il a également été noté que la société ne peut pas vendre de billets. Ils pourraient être remis à leurs amis et à leur famille dans cette région.

Il y a de nombreux fans dévoués de la WWE dans la région de New York et du New Jersey. La société a des fans qui les ont suivis aux événements WrestleMania et aux spectacles du Madison Square Garden. Nous devrons voir si l’un de ces fans inconditionnels reçoit un appel pour SummerSlam.

