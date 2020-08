Vince McMahon donne un coup de pouce à Chad Gable pour cette raison | Nouvelles de combat

La superstar de la WWE SmackDown, Chad Gable, également connu sous le nom de Shorty G, a vu sa popularité augmenter lors du tournoi «King of the Ring». Bien qu’il n’ait pas été en mesure de remporter la couronne, sa performance a été créditée à la fois par les fans et les critiques. Après cela, il a participé à une brève bagarre avec le baron Corbin, qui a également vu que son nom avait été changé en Shorty G.

Chad Gable a passé beaucoup de temps loin de la télévision et est finalement retourné à SmackDown le mois dernier. Il a participé à un match Fatal 4 pour une opportunité pour le championnat intercontinental, mais n’a pas été en mesure de sceller l’occasion. Dans le dernier épisode de SmackDown, une tournure surprenante des événements l’a vu défendre le Baron Corbin lorsque ce dernier a été attaqué par Matt Riddle.

L’interférence de Chad Gable dans ce segment de SmackDown a été une surprise pour de nombreux fans. Alors que la WWE se moquait de cette superstar de SmackDown, les créatifs n’ont pas fait allusion à une direction définitive pour lui. Mais il semble qu’une grosse poussée l’attende sur SmackDown.

Venant au secours de KING @BaronCorbinWWE, #ShortyG a attaqué @SuperKingofBros sur #SmackDown! 😯 @WWEGable pic.twitter.com/HnyxaRkB8A – WWE (@WWEIndia) 1er août 2020

La raison pour laquelle Vince McMahon veut donner un coup de pouce à Chad Gable sur SmackDown

Comme le rapporte Tom Colohue, la décision de Vince McMahon de pousser Chad Gable est le résultat du talent de ce dernier sur le ring. Il aurait vu un aperçu de Kurt Angle dans Shorty G.En outre, Baron Corbin est également derrière les opportunités offertes aux autres Superstars sur SmackDown récemment.

Voici ce que Tom Colohue a dit lors de son examen SmackDown:

«Chad Gable pourrait être un talon ou non dans le futur. Chad Gable n’a pas eu autant d’opportunités récemment. Il essaie de récupérer une rançon du roi Corbin qui l’a présenté. Cela signifie essentiellement que vous obtiendrez de l’argent. « «Mais dans un sens non kayfabe, c’est pour amener Chad Gable à se battre et passer du temps à la télévision, et enfin arriver à ce combat Chad Gable contre Matt Riddle. Le baron Corbin a apparemment fait pression pour obtenir plus d’opportunités pour les gens et c’est l’une des façons dont Vince McMahon pense pouvoir pousser de nouvelles étoiles. Chad Gable est quelqu’un qu’il veut renforcer simplement à cause de son talent sur le ring. Apparemment, il voit beaucoup de Kurt Angle à Chad Gable. «

ATTENDRE QUOI!?! # SmackDown #ShortyG @BaronCorbinWWE @SuperKingofBros @WWEGable pic.twitter.com/s7LLiCdY2E – WWE (@WWE) 1er août 2020

Chad Gable est sans aucun doute une superstar prometteuse et il peut être une star prometteuse au milieu du projet de loi. Avec un possible changement de talon, la WWE pourrait tirer le meilleur parti de cette talentueuse superstar de SmackDown. En fait, il sera intéressant de voir si Chad Gable finira par former une alliance sur SmackDown.

