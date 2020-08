L’UFC a poursuivi son séjour à Las Vegas, Nevada, et à l’UFC APEX hier soir (samedi 22 août 2020) pour l’UFC sur ESPN 15. Comme cela a été le cas à plusieurs reprises ces derniers mois, les complications du COVID-19 ont vraiment ravagé le événement, annulant plusieurs combats, y compris l’événement co-principal. Pourtant, 18 combattants l’ont mis en jeu hier soir, y compris le premier voyage de Frankie Edgar à 135 livres. dans l’événement principal.

Examinons de plus près les techniques les plus astucieuses et les meilleures performances:

Top cinq dans trois catégories de poids

Les combats ne sont pas beaucoup plus proches que Frankie Edgar contre Pedro Munhoz.

Le jeu jab et low kick de Munhoz a vraiment fonctionné à merveille. Il a poignardé le nez d’Edgar pour le tenir droit, puis a frappé le pied juste sous lui. À la fin du combat, la jambe d’Edgar avait l’air tout sauf stable. Cependant, la croix d’Edgar était tout aussi efficace! Il a cassé la tête de Munhoz en arrière plusieurs fois par tour, faisant même un peu vaciller les genoux du Brésilien au menton de fer à un moment donné. De plus, Edgar a décroché beaucoup de coups de poing sur le corps.

Malgré tous les dégâts, les deux hommes ont gardé un rythme remarquablement élevé pendant les 25 minutes.

En fin de compte, cependant, les débuts d’Edgar en poids coq sont un succès! « The Answer » fait maintenant partie du mélange de titres bondé de 135 livres, et bien qu’il soit difficile de dire s’il sera capable de monter plus haut, c’est une réalisation incroyable de trouver un tel succès dans trois catégories de poids distinctes.

Domination Muay Thai

Mike Rodriguez contre Marcin Prachnio était censé être un échange quelque peu sauvage de coups de poing lourds. Au lieu de cela, «Slo» a démoli son adversaire au premier tour.

À distance, les deux hommes réussissaient de solides coups de pied. Cependant, lorsque les deux se sont affrontés, l’avantage de la taille et de la force de Rodriguez a été mis en évidence. Il a sécurisé la cravate à double col et a simplement piégé Prachnio. Son ennemi a tenté de renvoyer des coups de poing, mais cela n’a pas empêché Rodriguez de claquer ses gros genoux.

Quand Prachnio a ajusté sa défense aux genoux, Rodriguez l’a écrasé avec un coude à l’envers de la tête, et c’était tout!

Solecki étrangle

L’espoir léger Joe Solecki a affronté un joueur très difficile à Austin Hubbard, mais le natif du New Jersey a rendu les choses faciles.

Sur les pieds, Solecki a donné plusieurs coups de pied dans la jambe, mais il n’a pas perdu de temps à tenter un retrait le long de la clôture. Il s’est frayé un chemin vers le corps à corps arrière, puis a immédiatement sauté en arrière. Cette décision a mis Hubbard dans une décision difficile, où il a été forcé de décider s’il voulait ou non rester debout ou se diriger vers le tapis.

Il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix. Contrairement à la croyance populaire, il est en fait plus fatigant de se tenir sur le dos uniquement en serrant les jambes que de porter une autre personne. Plusieurs fois au cours de combats passés, nous avons vu le combattant en train de faire le plein de gaz ses jambes en se tenant debout pendant un round complet.

Cependant, il y a moins de brouillage en position debout. Lorsque le bras de Solecki s’enroula autour du menton de Hubbard, il ne pouvait pas vraiment se tourner vers la main étranglée ni utiliser le tapis pour gratter Solecki de lui. Au lieu de cela, Solecki se faufila directement à travers son visage, forçant la soumission et marquant une solide victoire sans subir de dégâts.

La taille compte … mais ce n’est pas tout

Mariya Agapova est beaucoup plus forte que Shana Dobson.

Agapova a tenté de sortir en trombe de la porte, tirant de gros coups de poing et les suivant avec des coups de pied hauts. Dobson gardait sa garde haute et reculait, se ressaisissant de temps en temps. Lorsque les deux se sont rencontrés dans le corps à corps, Agapova a musclé son ennemi sur le tapis avec un gros effort. À un moment donné, elle a atterri en contrôle arrière et elle a menacé de s’étrangler.

Dobson a cependant enduré. Au deuxième tour, Agapova était complètement épuisée, un résultat qui se produira quand on se bat sans se soucier de la technique ou de la conservation de l’énergie. Dobson a gagné la première place et a rapidement obtenu un arrêt en raison de grèves, écrasant simplement son ennemi fatigué.

C’est formidable d’avoir un avantage physique et d’essayer de l’utiliser, mais Agapova a appris à ses dépens que la technique et la patience comptent toujours.

Dureté pure

Daniel Rodriguez était presque terminé juste une minute environ dans le premier tour par Dwight Grant.

Grant a un pouvoir énorme dans ses contre-coups, et un des premiers a envoyé Rodriguez tomber sur le tapis. Grant a chassé la finale durement, lançant des dizaines de coups de poing. Cependant, Rodriguez a réussi à garder ses bras collés sur le côté de sa tête et à continuer à avancer, évitant de peu une perte d’arrêt.

Quand Rodriguez a repris pied, Grant était fatigué. Rodriguez ne se sentait probablement pas bien à cause de tous les coups à la tête, mais cela ne l’a pas empêché de marcher en avant! Rodriguez est passé à l’offensive, tirant en combinaison et piégeant son ennemi le long de la clôture.

Grant a frappé le tapis après un crochet propre, et il est tombé une fois de plus dans la rafale qui a suivi. Malheureusement, Grant n’a pas eu autant d’occasions de récupérer que son adversaire, mais c’est le jeu de combat.

Réflexions supplémentaires

Jordan Wright défaites Ike Villanueva via TKO de premier tour: Il n’y a rien à analyser ici. Wright est rapide et a ouvert le combat rapidement, laissant tomber Vallanueve avec le premier coup qu’il a lancé, un coup de pied de talon tournant! Villanueve a réussi à récupérer, mais Wright a enroulé une cravate à double col et a fendu son ennemi avec un genou. Avant que le combat ne commence vraiment, c’était fini, car la coupe de Villanueva était dans un endroit terrible.

Trevin Jones défaites Timur Valiev par KO au deuxième tour: Nous avons un nouveau favori pour le retour de l’année! Valiev a démontré pourquoi il y avait tant de battage médiatique autour de ses débuts au premier tour, battant son adversaire avec une panoplie de coups de pied. La façon dont Valiev a construit ses feintes était vraiment belle, car il avait largement confondu Jones. Pendant la dernière minute de la première, Valiev a chassé l’arrivée, blessant son adversaire avec un coup de pied de corps, puis absolument coup de départ sur le remplacement à court préavis. Le deuxième tour semblait se dérouler de la même manière, jusqu’à ce que Jones avance avec un crochet droit, chronométrant parfaitement Valiev au milieu du coup de pied. Valiev est tombé, et Jones a remporté une victoire durement gagnée sur un adversaire très vanté!

