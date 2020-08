L’UFC a poursuivi son séjour à Las Vegas, Nevada et à l’UFC APEX hier soir (samedi 8 août 2020) pour l’UFC Vegas 6. Après l’événement de dernière seconde de la semaine dernière, l’UFC Vegas 6 était en quelque sorte un retour à la normale – ou au moins, l’équivalent pandémique. Il y a eu une douzaine de combats, un mélange de visages familiers et de nouveaux arrivants, mais dans l’ensemble, une nuit d’action assez solide.

Examinons de plus près les techniques les plus astucieuses et les meilleures performances:

Smash de la bête noire

J’adore les plans de jeu de Derrick Lewis pour leur simplicité. Généralement, ses stratégies se résument à un concept élégant comme «Get on top» ou «Punch him in the face». Il pourrait même envisager les deux s’il se sent particulièrement troublé par les compétences d’un adversaire.

Contre Aleksei Oleinik, Lewis est allé plus loin, essayant à plusieurs reprises de reproduire le succès de Walt Harris contre Oleinik. Harris a notamment arrêté Oleinik avec un genou volant à gauche droit en moins d’une minute, et chaque fois qu’il a eu l’espace pour travailler, Lewis a sauté dans un genou ou un coup de pied puis a suivi avec sa croix.

Devine quoi? Ça a marché! Peu importe que « The Black Beast » ne soit pas un Southpaw comme Harris. Lorsque Lewis a sauté dans un genou, Oleinik déséquilibré l’a ensuite frappé avec la croix – exactement comme Harris l’a fait – le résultat final était le même. Étonnamment, le vétéran de 43 ans de 70 combats professionnels n’a pas complètement changé sa position et son positionnement avant ce combat.

C’est une leçon de simplicité pour le reste du monde des combats: les combattants ont tendance à s’en tenir à leurs habitudes habituelles, donc si une technique a fonctionné pour quelqu’un d’autre, elle fonctionnera probablement à nouveau!

Dariush le prétendant

En 2016, Dariush semblait un prétendant au titre imminent. Ensuite, une course de 0-2-1 l’a vraiment envoyé en spirale dans les rangs. En particulier, une défaite par KO à court préavis contre Alexander Hernandez l’a vraiment éliminé de la conversation.

Depuis cette spirale, Dariush est revenu mieux que jamais. Il a toujours été un Southpaw violent avec le jiu-jitsu d’élite, mais les choses cliquent juste pour Dariush. Il est devenu plus agressif et il a une puissance considérable dans sa main gauche. Maintenant, tout cela s’ajoute à des victoires par élimination directe, car Dariush a terminé quatre de ses adversaires sur sa séquence de cinq victoires consécutives.

Il a battu Scott Holtzman la nuit dernière. Tout ce qu’il a lancé a atterri, et il l’a couronné avec un coup de poing arrière.

Dariush a gagné une autre chance de se battre dans l’échelle. Il a gagné un des 10 meilleurs adversaires. Les poids légers peuvent être constamment encombrés, mais les récentes performances de Dariush exigent de l’attention et des opportunités.

Quitter à un coup

Kevin Holland est un poids moyen délicat.

Dans une division où la plupart des hommes font une chose à un rythme assez lent, Holland fait BEAUCOUP de choses à un rythme actif! Il est très disposé à lutter, à échanger des soumissions, à contrer des coups, à mener avec des combinaisons sauvages ou à se battre dans le corps à corps. Historiquement, ce confort universel lui a causé des ennuis, car Holland a volontairement joué sur les forces de son adversaire.

Heureusement, cela ne semble plus être le cas! Holland s’est battu lâche et s’est amusé à l’intérieur de l’Octogone, mais il l’a fait intelligemment, en utilisant sa taille significative et son avantage contre un boxeur plus petit en Joaquin Buckley. Holland a tiré avec sa main droite, l’a bloqué avec beaucoup de coups de pied et a claqué à la maison de méchants coudes chaque fois que la paire se rencontrait dans le corps à corps.

Buckley semble un combattant talentueux pour aller de l’avant, mais Holland était trop pour un début à court préavis. Au troisième tour d’une performance déjà convaincante, «Trailblazer» a éteint les lumières avec un 1-2 net, s’annonçant une fois de plus comme un futur candidat.

Réflexions supplémentaires

Darren Stewart défaites Maki Pitolo via le starter guillotine de premier tour: Stewart se bat régulièrement avec une séquence moyenne, et il est sorti très agressif la nuit dernière. Le deuxième Pitolo a même fait allusion à un échange ou à un corps à corps, « The Dentist » libérerait une combinaison multi-punch. Il attaquait sur une gâchette en épingle à cheveux, alors peut-être que cela ne devrait pas être un choc que Pitolo ait essayé de le changer avec une double jambe. Quand Stewart a bouclé le cou et a décroché la première victoire de soumission de toute sa carrière professionnelle, eh bien, c’était assez surprenant!

Andrew Sanchez défaites Wellington Turman par KO au premier tour: Sanchez est un combattant qui a longtemps été très habile. Un lutteur collégial avec une formation de karaté, The Ultimate Fighter (TUF) n’a jamais regardé hors de son élément à l’intérieur de l’Octogone … jusqu’à ce qu’il se fatigue, puis les choses ont tendance à s’effondrer. Turman présentait un tel risque, car le jeune Brésilien est coriace et agressif, capable de pousser fort pendant trois tours. Au lieu de cela, les contre-coups détendus et nets de Sanchez ont trouvé leur marque avec une grande constance. Turman a traversé plusieurs droites droites, mais quand on l’a assommé, Sanchez a avancé avec un autre 1-2 qui a mis fin au combat en beauté.

Gavin Tucker défaites Justin Jaynes via un starter nu arrière de troisième tour: C’était un très bon combat! Tucker a commencé fort, montrant ses antécédents en Muay Thai avec une gamme pointue de coups de pied. Jaynes l’a tourné dans la seconde moitié du premier tour, aplatissant son ennemi avec un uppercut et étranglant presque Tucker avec la guillotine de suivi. Cependant, il semblait se fatiguer à la poursuite de l’arrivée, alors que Tucker se ralliait dans la seconde, séparant son ennemi avec une magnifique variété de frappes avant de se faire étrangler dans le dernier tour. Tucker est un gars qui a toujours fait preuve d’une grande habileté dans l’Octogone, mais cette fois, son cardio a parfaitement tenu le coup, lui permettant d’afficher vraiment la profondeur de son talent.

