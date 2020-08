WWE SmackDown en direct | Lucha Noticias, le meilleur site Web de la WWE en espagnol, vous apporte les résultats complets de la marque bleue. Cette semaine, la route vers SummerSlam 2020 se poursuit, qui devient sans aucun doute de plus en plus intéressante et intense de semaine en semaine, ce soir Bray Wyatt et Braun Strowman seront face à face dans une confrontation monstrueuse, et Big E poursuit sa poussée en solo, et plein d autres choses.

Couverture en direct et résultats de WWE SmackDown

Pour régler le signal de diffusion, vous pouvez utiliser FOX Sports aux États-Unis et en Amérique latine.

Aperçu de SmackDown:

Braun Strowman promet une confrontation monstrueuse avec The Fiend Bray Wyatt.

Triple Mark Battle Royal pour déterminer le challenger n ° 1 du championnat féminin de SmackDown.

Big E cherche un autre grand moment individuel face à John Morrison.

Alexa Bliss sera interviewée, pour savoir ce qui s’est passé avec The Fiend ces dernières semaines.

Résultats SmackDown

