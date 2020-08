Ce week-end (samedi 8 août 2020), Ultimate Fighting Championship (UFC) continuera son séjour à l’UFC APEX pour l’UFC Vegas 6 à Las Vegas, Nevada. Les grands hommes dans une petite cage est le thème de l’événement principal de samedi, alors que la colossale «Bête noire» Derrick Lewis s’emmêlera avec l’hybride homme-anaconda Aleksei Oleinik. Avant que ces hommes ne secouent la fondation, cependant, nous avons plusieurs collisions de combattants d’action à analyser.

Je roule sur une séquence chaude (neuf choix corrects consécutifs!), Alors risquons tout et décomposons certains combats de cartes principales.

N’oubliez pas que nous reviendrons plus tard cette semaine pour prévisualiser et prédire les plus grands combats de l’événement de ce week-end.

Poids moyen: Darren Stewart contre Maki Pitolo



Meilleure victoire pour Stewart? Deron Winn Pour Pitolo? Charles Byrd

Série actuelle: Dans une circonstance étrange, Stewart a perdu son dernier combat à l’UFC lors d’un événement Cage Warriors (COVID, ça va?), Tandis que Pitolo a rebondi pour marquer sa première victoire à l’UFC la dernière fois.

Facteur X: Incohérence de Pitolo

Comment ces deux correspondent: Avec 14 victoires à élimination directe entre eux, l’action est attendue.

Stewart a commencé sa carrière à l’UFC avec un misérable 0-3 (1), mais un gagnant du «combat de la nuit» et un changement de catégorie de poids l’ont maintenu sur la liste. Stewart a prouvé que c’était une décision intelligente, remportant quatre de ses cinq prochains combats avant le combat étrange susmentionné avec Bartosz Fabinski.

«The Dentist» est un scrapper, un puncheur sportif avec un vrai flair pour la violence en corps à corps.

Quant à Pitolo, il a été difficile d’avoir une vraie lecture de «Coconut Bombz». C’est définitivement un cogneur agressif qui aime frapper dans la poche, mais il a été complètement dépassé lors de ses débuts à l’UFC par un poids welter. Sa victoire de suivi sur Byrd était un travail plus impressionnant, et j’espère qu’il sera capable de maintenir ce flux.

Cela va être amusant. Les deux hommes aiment les combats violents à courte distance. Bien sûr, ils essaieront parfois de faire un doublé le long de la clôture, mais ils sont beaucoup plus intéressés à coincer leur ennemi dans la clôture et à tirer des coups punitifs.

À courte distance, Stewart a tendance à faire des travaux importants avec les coudes, alors que Pitolo aime les coups de corps. Cela pourrait donner lieu à de vrais échanges intéressants dans l’ensemble, mais je ne peux m’empêcher de penser que Stewart frappe simplement plus fort et est plus durable. Il peut être mis sur le dos à un moment donné ou perdre un round, mais lorsque Stewart enchaîne de gros coups, ses ennemis ont tendance à tomber.

Je ne vois pas Pitolo avoir la défense pour éviter ces coups durs.

Prédiction: Stewart via KO

Poids coq des femmes: Yana Kunitskaya contre Julija Stoliarenko



Meilleure victoire pour Kunitskaya? Marion Reneau Pour Stoliarenko? Lisa Verzosa

Série actuelle: Kunitskaya a échoué la dernière fois, tandis que Stoliarenko a remporté ses cinq derniers combats sur la scène régionale

Facteur X: Stoliarenko a accepté le combat à court préavis

Comment ces deux correspondent: Ce combat est meilleur que je ne l’avais réalisé.

Kunitskaya a été sacrifiée à Cris Cyborg à ses débuts, mais depuis qu’elle est revenue à 135 livres, elle a prouvé son talent. Kunitskaya est une artiste martiale de longue date avec un kickboxer de qualité, mais ses démontages et son travail de qualité ont été tout aussi importants pour son récent succès.

De plus, elle sort et s’entraîne avec Thiago Santos depuis un moment maintenant, alors peut-être verrons-nous une partie de ce pouvoir de «Marreta» dans ses coups de pied.

Stoliarenko est une ceinture brune brésilienne de jiu-jitsu qui a marqué huit soumissions en neuf victoires – vous pourriez être pardonné de penser qu’elle n’est qu’un grappler. Cependant, elle est aussi une championne invaincue à Lethwei, l’art martial birman absolument violent qui implique des coups de poing et des coups de tête!

Divulgation complète: je ne sais rien de la scène féminine de Lethwei au Japon. Le niveau de compétition était-il élevé? Terrible? Qui peut dire, mais c’est pas mal quand même!

Quoi qu’il en soit, Kunitskaya est l’un des meilleurs poids coq de la liste. Elle est de bonne taille pour la division avec un mélange bien équilibré de compétences conçues pour gagner des manches. Elle peut se battre dur pendant trois rounds.

C’est une demande majeure pour un adversaire qui a pris le combat avec un préavis de moins de deux semaines.

Prédiction: Kunitskaya par décision

Poids léger: Beneil Dariush contre Scott Holtzmann



Meilleure victoire pour Dariush? Carlos Diego Ferreira Pour Holtzmann? Jim Miller

Série actuelle: Dariush a remporté quatre victoires consécutives, tandis que Holtzmann en a remporté deux de suite

Facteur X: La durabilité de Dariush est en quelque sorte un point d’interrogation

Comment ces deux correspondent: Cela a tous les ingrédients d’une bataille de poids léger impressionnante.

Dariush a connu une séquence difficile il y a quelques années qui a interrompu son ascension dans les rangs, mais il a rebondi incroyablement bien et a l’air plus dangereux que jamais! Dariush est un tueur sur les tapis avec un excellent jiu-jitsu. Il est presque aussi dangereux sur les pieds, un méchant kickboxer Southpaw avec une puissance majeure de toutes ses armes du côté gauche.

«Hot Sauce» surfe également sur une vague d’élan, ayant réalisé de très bonnes performances au cours des deux dernières années. Holtzmann est agressif, un cogneur qui ne veut rien de plus que d’échanger dans la poche, où il est assez délicat dans la mise en place de ses coups puissants.

C’est un combat tellement intéressant, car les deux hommes ont des chemins clairs vers la victoire. Holtzmann a toujours eu du mal à être pris au piège sur le dos – Dariush est un lutteur très solide avec un excellent contrôle de haut. Alternativement, Dariush a perdu plusieurs combats contre des puncheurs durs qu’il n’a pas pu terminer tôt. Holtzmann est un client dur, et il jette des briques!

Le fait que les deux hommes ont vraiment amélioré leurs faiblesses est encore plus trouble.

En fin de compte, Dariush semble l’homme le plus dangereux. Il va presque certainement gagner le premier tour, et il y a de fortes chances qu’il termine le combat au point. S’il ne le fait pas, eh bien, il n’a qu’à gagner un de plus et éviter de se faire écraser de voir sa main levée.

Dans un combat difficile et compétitif, choisir l’homme avec plus de moyens de gagner n’est pas une mauvaise décision.

Prédiction: Dariush via soumission

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en DIRECT tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC Vegas 6 ce week-end, en commençant par le ESPN + Matchs «préliminaires», qui devraient débuter à 18 heures. ET, puis le solde de la carte principale ESPN + 21 heures ET.

Pour consulter les dernières et meilleures informations de l’UFC Vegas 6: «Lewis vs Oleinik», n’oubliez pas de consulter nos archives d’événements complètes ici.