WWE NXT TakeOver: XXX en direct | Le jour est arrivé et la WWE nous apporte le Pay Per Event NXT TakeOver: XXX, étant le deuxième PPV de la marque jaune, après des mois sans en avoir à cause du COVID-19, et ce soir, nous avons 6 grands combats programmés, qui sans aucun doute ils pousseront nos émotions à la limite de différentes manières.

La formation compte 6 matchs confirmés qui seront sans aucun doute intéressants à regarder et promettent beaucoup pour ce soir.

Voici l’affiche de NXT TakeOver: XXX 2020:

Le champion NXT Keith Lee contre Karrion Kross avec Scarlett

Adam Cole contre Pat Mcafee

La championne féminine NXT Io Shirai vs. Dakota kai

Match d’échelle du championnat nord-américain NXT

Finn Bálor c. Timothy Thatcher

Breezango c. Danny Burch et Oney Lorcan contre Legado del Fantasma – Match des prétendants n ° 1 du championnat NXT Tag Team Championship (avant-spectacle)

WWE NXT TakeOver: Résultats XXX en direct

