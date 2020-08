Personne ne sait quand ou si Yair Rodriguez et Zabit Magomedsharipov seront réservés pour se battre à nouveau, mais jusqu’à ce moment-là, il y a encore beaucoup de chaleur entre eux.

Les deux prétendants aux poids plume ont vu une réservation récemment annoncée officiellement annulée après que le président de l’UFC, Dana White, ait annoncé que Rodriguez avait subi une blessure à la cheville qui l’empêcherait de participer à une réunion principale du 29 août avec Magomedsharipov. Rodriguez et Magomedsharipov sont sur l’orbite l’un de l’autre depuis qu’ils ont été réservés pour la première fois à s’affronter à l’UFC 228 en septembre 2018, un combat qui a également été annulé en raison d’une blessure de Rodriguez.

Magomedsharipov a déjà quitté «El Pantera», suggérant qu’il serait le prochain en lice pour le champion actuel de 145 livres Alexander Volkanovski après les victoires consécutives de Volkanovski contre Max Holloway. Ce défi comprenait un tir sur Rodriguez, avec Magomedsharipov tweetant que Rodriguez «n’a pas de couilles».

Il a également écrit un article sur Instagram jeudi décrivant plus précisément pourquoi il devrait obtenir une chance au titre maintenant:

Voir ce post sur Instagram Hey @ufc arrête de jouer à des jeux avec moi! Donnez-moi un coup de titre! Combien de temps dois-je attendre que vous fassiez ce que vous avez promis? Avant l’UFC 249 en avril, j’attendais d’abord Rodriguez, puis Ortega, puis Zombie. En un mois, vous avez changé 3-4 adversaires pour moi, par conséquent, vous n’avez organisé aucun combat et vous m’avez dit d’attendre le match revanche de Max et Volkanovski, afin que je puisse me battre pour le titre avec le vainqueur de leur combat plus tard. . Le match revanche est révolu depuis longtemps, voyons comment vous tenez parole! Je mérite de me battre pour le titre et je peux prendre cette ceinture. ⠀ Эй @ufc хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеза, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли 3-4 соперников, в итоге ни один из боев не организовали и сказали ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы с победителем их боя драться за титул потом. Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошёл, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс. Un post partagé par Zabit (@zabit_magomedsharipov) le 6 août 2020 à 8h04 PDT

Hé (UFC) arrête de jouer avec moi! Donnez-moi un coup de titre! Combien de temps dois-je attendre que vous fassiez ce que vous avez promis? Avant l’UFC 249 en avril, j’attendais d’abord Rodriguez, puis Ortega, puis Zombie. En un mois, vous avez changé 3-4 adversaires pour moi, par conséquent, vous n’avez organisé aucun combat et vous m’avez dit d’attendre le match revanche de Max et Volkanovski, afin que je puisse me battre pour le titre avec le vainqueur de leur combat plus tard. . Le match revanche est révolu depuis longtemps, voyons comment vous tenez parole! Je mérite de me battre pour le titre et je peux prendre cette ceinture.

Peu de temps après, Rodriguez a répondu avec ses propres réflexions sur la situation via Instagram, en disant à Magomedsharipov de l’attendre et en menaçant que Magomedsharipov «obtienne un très bon avant-goût de mes grosses boules mexicaines assez tôt:»

(Zabit Magomedsharipov) Asseyez-vous et attendez-moi comme vous l’attendiez. Vous aurez bientôt un très bon avant-goût de mes grosses boules mexicaines et depuis quand êtes-vous devenu le bavard? Que vous ou votre manager? De toute façon, vous m’attendrez tous les deux comme les petits chiens que vous êtes. La langue et la mendicité. Je vous verrai dans les 5 rondes d’octobre à novembre.

Dans la réponse de Rodriguez, il mentionne vouloir réserver à nouveau le match de l’événement principal avec Magomedsharipov pour octobre ou novembre.

Les deux combattants sont actuellement au cœur de la chasse au titre des poids plumes, Rodriguez ayant remporté huit de ses 10 apparitions à l’UFC (dont une sans concours) et Magomedsharipov arborant un dossier de 6-0 dans la promotion.