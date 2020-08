LAS VEGAS – Youssef Zalal a battu Peter Barrett avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 32 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Zalal, qui est passé à 3-0 avec trois victoires par décision à l’UFC depuis sa signature plus tôt cette année.

Résultat: Youssef Zalal bat. Peter Barrett par décision unanime (30-26, 30-26, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Zalal (10-2 MMA, 3-0 UFC), Barrett (11-4 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Zalal a plus que doublé Barrett dans le département de frappe, 85-41, et avait près de six minutes et demie de temps de contrôle sur la toile.

Zalal sur le moment clé du combat

« Je me sens bien! J’avais beaucoup de choses à me prouver à partir de ce dernier combat, alors je suis venu aujourd’hui – je ne sais pas si vous m’avez vu dans un coin juste en train de parler aux entraîneurs. Je n’ai vraiment pas écouté lors du dernier combat. Cela m’a un peu gâché. Je suis jeune. J’apprends juste tous les jours et chaque combat. J’ai donc fait beaucoup mieux que le dernier combat. Je suis content de ça. J’aimerais avoir une finition. Je suis tellement en colère que je n’ai pas terminé, mais vous passez à autre chose. »

Zalal pour tirer le meilleur parti de ses opportunités

«C’est mon deuxième combat en six semaines. Cela montre juste le travail acharné que nous avons fait dans le passé, je ne sais pas combien d’années. J’ai une équipe incroyable, des gens formidables autour de moi. Je suis béni et reconnaissant des opportunités. Ces opportunités ne se présentent pas souvent, alors quand vous en avez l’occasion, vous les saisissez. «

Zalal sur ce qu’il veut ensuite

«Avant 2020, nous nous sommes assis avec les entraîneurs et avons décidé qu’il était vraiment temps d’aller et de grandir, de pousser vraiment et de voir où la vie nous mène. Nous ne savions jamais que nous aurions trois combats en 2020. Nous avons simplement suivi le courant et nous nous sommes vraiment concentrés sur l’amélioration en tant qu’artiste martial mixte – en tant que personne en général. Donc pour moi, c’était l’objectif principal et les combats m’est venu. Je n’ai pas vraiment eu à me précipiter pour les combats. Des bagarres sont arrivées et je les ai prises. J’ai saisi l’opportunité et je remercie Dieu – je suis reconnaissant et béni de faire du bien. «

Pour en savoir plus sur Zalal, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.