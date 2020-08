Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Zabit Magomedsharipov avait besoin d’un adversaire, et le prétendant au troisième rang des poids plumes a déjà quelqu’un en tête.

Magomedsharipov était censé affronter le cinquième aspirant poids plume Yair Rodriguez lors de l’événement principal d’une Fight Night le 29 août, cependant, mardi à la série Contender, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que Rodriguez devait se retirer de l’événement en raison d’une cheville. blessure, laissant Magomedsharipov sans adversaire. C’est un tour malheureux pour Magomedsharipov car le combat a été considéré par beaucoup, y compris l’actuel champion poids plume Alexander Volkaovski, comme un possible éliminateur de titre. Mais pour Magomedsharipov, avec Rodriguez maintenant absent, il est prêt à passer directement à un tir au titre à la place.

S’adressant aux médias sociaux hier, Magomedsharipov a répondu au retrait de Rodriguez et a ensuite appelé le champion poids plume.

C’est drôle que j’ai signé un accord de combat il y a quelques semaines, Yair ne l’a jamais fait, l’UFC n’a jamais annoncé officiellement l’événement principal.

Deux options:

1. UFC jouant à des jeux

2. Yair n’a pas de couilles – Zabit Magomedsharipov (@zabeast_mma) 5 août 2020

«C’est drôle que j’ai signé un accord de combat il y a quelques semaines, Yair ne l’a jamais fait, l’UFC n’a jamais annoncé officiellement le Main Event. «Deux options: 1. UFC joue à des jeux 2. Yair n’a pas de balles «Alexander Volkanovski, je vous attends.»

Il n’a pas fallu longtemps à Volkanovski pour faire taire Magomedsharipov, disant à Zabit d’obtenir une victoire, puis il lui ferait face à la fin de l’année.

Je suis le champion, pas le combattant de remplacement, mais j’espère que vous trouverez un match dès que possible, alors il y a de fortes chances que je vous revoie plus tard cette année. https://t.co/QCzsEEpi0I – Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 5 août 2020

« Je suis le champion, pas le combattant de remplacement, mais j’espère que vous trouverez un match dès que possible, alors il y a de fortes chances que je vous revoie plus tard cette année. »

Mais malgré le rejet clair, Magomedsharipov reste imperturbable. Peu de temps après, le vedette du Daghestani a renouvelé son appel à Volkanovski, jouant sur les souhaits déclarés de Volkanoski de ne pas combattre Max Holloway pour une troisième fois consécutive, et disant qu’il serait heureux d’attendre plus tard dans l’année puisque Volkanovski ne veut pas avoir un court préavis.

«Mon prochain combat était censé être l’élimination du titre et j’ai gagné sans me battre. Vient ensuite un coup de titre. Alexander Volkanovski, je sais que vous êtes un grand champion et que vous en avez assez de combattre Max. Essayons du sang neuf. Je promets de le rendre inoubliable. Donnons aux fans ce qu’ils veulent, si vous avez besoin d’un peu de temps en septembre ou octobre, ça me convient. Dana White, Sean Shelby, UFC, JE SUIS SUIVANT! »

Volkanoski n’a pas répondu à l’appel modifié de Magomedsharipov et malheureusement pour les deux hommes, cela n’a peut-être pas d’importance de toute façon. Dana White a déjà déclaré sa volonté de réserver Volkanovski-Holloway III ensuite, et un autre prétendant poids plume de premier plan est en train d’intervenir contre Magomedsharipov: Calvin Kattar, sixième. L’entraîneur de Kattar a répondu aux déclarations de Sharipov à propos de Rodriguez et a appelé à une revanche.

Tout le respect que je vous dois. «Ceux qui vivent dans des maisons de verre ne doivent pas jeter de pierres». Vous vous êtes retiré de Boston contre nous, vous ne vous battriez pas 5 rounds avec nous. Nous ne vous avons jamais appelé parce que nous vous respectons, vous et le @ufc. Maintenant, veuillez nous respecter et signer le contrat v @CalvinKattar 8/29 5 tours https://t.co/HkyfrddqWZ – Tyson Chartier (@TysonChartier) 5 août 2020

«Tout le respect que je vous dois. «Ceux qui vivent dans des maisons de verre ne doivent pas jeter de pierres». Vous vous êtes retiré de Boston contre nous, vous ne vous battriez pas 5 rounds avec nous. Nous ne vous avons jamais appelé parce que nous vous respectons, vous et l’UFC. Maintenant, respectez-nous et signez le contrat contre Calvin Kattar 8/29 5 rounds. »

Magomedsharipov et Kattar se sont rencontrés en novembre dernier lors d’un rare main event en trois manches. O À l’origine, le combat était prévu pour trois tours à Boston, la ville natale de Kattar, mais a ensuite été reculé de quelques semaines pour devenir un événement principal à Moscou lorsque Magomedsharipov a été expulsé avec une infection à staphylocoque). Magomedsharipov a remporté une décision unanime, remportant les deux premiers tours, mais s’estompant nettement au troisième, où Kattar est arrivé en force. Compte tenu des circonstances de leur premier combat, il est clair que l’équipe de Kattar pense qu’une revanche se déroulerait différemment, cependant, l’UFC n’a pas encore dit ce qui va se passer.

Magomedsharipov a une fiche de 17-1 dans sa carrière de MMA et de 6-0 à l’UFC.

MISE À JOUR: Sentez-vous bien juste avoir un nez bouché. Je voulais mettre ça là-bas avant d’être frappé avec le gif funéraire @GilbertDurinho – Gerald Meerschaert (@ The_Real_GM3) 5 août 2020

Je profite de cette occasion pour remercier tout le monde pour le soutien et les encouragements résolus au cours de ce processus, y compris tout le monde chez @bellatormma. J’ai été époustouflé par le soin et la rigueur de tous les membres du personnel pour assurer un environnement sûr et SANS COVID pour tous les combattants pic.twitter.com/gqOHH8zaNQ – AJ Agazarm (@TheFloridaBoy) 5 août 2020

Derrick Lewis.

Affiche de combat.

Jim Miller (32-14) contre Vinc Pichel (12-2); UFC 252, 15 août.

Christopher Daukaus (8-3) contre Parker Porter (10-5); UFC 252, 15 août.

Dwight Grant (10-2) contre Jared Gooden (17-4); UFC Fight Night, 22 août.

Thiago Moises (13-4) c. Jalin Turner (9-5); UFC Fight Night, 5 septembre.

