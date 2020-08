Monchi et Julen Lopetegui Ils ont réussi à ramener Séville sur la voie du succès, avec un travail d’équipe qui a abouti à la conquête de la sixième Ligue Europa par le club sévillan. Le directeur sportif de Séville a pris un risque en nommant l’entraîneur basque pour prendre le banc de Sánchez Pizjuán, un pari controversé qui a pourtant fini par faire taire tout le monde.

Le dernier été, Monchi est retourné à Séville après son voyage à Rome. Le directeur sportif du club de Séville a clairement indiqué qui devrait s’asseoir sur le banc de Sánchez Pizjuán: Julen lopetegui. Une désignation impopulaire pour beaucoup, surtout après son départ de l’équipe nationale et son bref passage au Santiago Bernabéu. Mais Monchi n’avait aucun doute et voyait dans l’entraîneur basque les qualités dont l’équipe avait besoin pour retrouver sa meilleure version.

« Capacité de travail, compétitivité et gestion de groupe », Monchi a récemment répertorié comme les vertus que Lopetegui a rassemblées et qui l’ont fait opter pour lui pour le banc. La principale force de Séville cette saison, convulsée pour tous, a été dans la force de l’équipe, dans la lutte collective pour les individualités. Ce travail leur a permis d’atteindre une quatrième place plus que digne de la Ligue pour entrer directement en Ligue des champions, mais c’est la Ligue Europa qui les a ramenés à la gloire.

L’équipe s’est remise de l’adversité et a fait ramer tout le monde dans la même direction. La blessure de Vaclick a soulagé Bounou sous les bâtons et le gardien marocain a su saisir l’occasion en étant clé dans la phase finale en Allemagne. Munir a également été important après la pause, pour rejoindre le travail d’Ocampos, Navas et compagnie. Les sifflets du début à Julen Lopetegui depuis les tribunes se sont transformés en un sourire chez les fans de Séville qui attendent déjà leurs champions de retour. Le pari de «l’inconscient» Monchi -comme il se définissait le jour de la présentation de Lopetegui-, s’est avéré être un gagnant.