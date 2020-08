EDMONTON, Alberta (AP) Le grinder de quatrième ligne Tyler Motte a marqué deux buts en échappée pour propulser les Canucks de Vancouver vers une victoire de 4-3 contre les Blues de St. Louis mercredi soir.

Les Canucks mènent le meilleur des sept matchs d’ouverture de la série 3-2 et peuvent envoyer les champions en titre de la Coupe Stanley emballer de l’après-saison avec une victoire vendredi soir.

JT Miller et Jake Virtanen ont également marqué pour Vancouver. Le gardien Jacob Markstrom a effectué 36 arrêts.

» (Markstrom) a effectué quatre ou cinq grands arrêts. Je pensais que c’était le tournant pour notre équipe », a déclaré Virtanen, qui a inscrit son premier but en séries éliminatoires en carrière.

«Nous avions beaucoup d’énergie sur le banc. Cela nous a donné de l’élan et nous venons de reprendre la deuxième période. »

Ryan O’Reilly, avec son quatrième but de la série, Brayden Schenn et Zach Sanford ont marqué pour les Blues.

Le gardien de but Jake Allen a stoppé 26 tirs et a pris sa première défaite en trois départs dans la série.

C’était l’histoire de deux matchs.

Les Blues menaient 3-1 à mi-chemin de la deuxième période, frappant Markstrom et le forçant à effectuer des arrêts acrobatiques. Ensuite, les Canucks ont marqué trois buts sans réponse.

Miller a réduit l’avance à 3-2. Il a remporté une bataille de rondelle derrière le filet, est passé devant et a frappé loin alors que les Blues le bousculaient et le poussaient jusqu’à ce que la rondelle trouve son chemin sous Allen et au-dessus de la ligne de but.

Vancouver a égalisé quand Virtanen, debout sur la ligne de but à la droite d’Allen, a tiré un tir à angle très vif qui a rebondi sur le bras d’Allen et à l’intérieur. Alors que les secondes s’écoulaient dans la période, Motte a sauté sur une rondelle lâche dans la zone neutre, a couru et a tiré un côté du bloqueur bas pour une avance de 4-3.

Markstrom a effectué d’autres arrêts à bout portant en troisième période pour repousser une charge furieuse des Blues.

Schenn a déclaré qu’ils avaient évité de jouer au hockey lourd des Blues au sol et à la livre.

«Nous devons resserrer la défensive. Voilà comment nous jouons. C’est comme ça que nous gagnons des matchs de hockey », a déclaré Schenn.

«Leur gardien joue vraiment bien. Nous lui lançons beaucoup de rondelles et il effectue beaucoup d’arrêts, mais nous trouverons des moyens de marquer des buts. Nous allons l’examiner et faire quelques ajustements pour le jeu 6. »

Motte a obtenu Vancouver sur la feuille de match alors qu’il était en désavantage numérique en première période lorsque le défenseur des Blues Alex Pietrangelo a cassé son bâton en tentant un tir sur la ligne bleue des Canucks. Motte a sauté sur la rondelle et a couru sur Allen avec un Pietrangelo sans bâton qui l’a finalement poursuivi, mais Motte l’a simplement retourné et a tiré un coup côté bâton haut et dedans.

Après le brise-glace de Motte, ce sont trois buts consécutifs pour Saint-Louis qui ont commencé quand Oskar Sundqvist a dépassé le défenseur de Canuck Chris Tanev dans le coin pour délivrer une passe du revers parfaite à Schenn dans la fente pour un tir haut du côté des gants sur Markstrom.

Alors que les secondes s’écoulaient en première période, O’Reilly a montré des mains douces et du patinage lisse, passant largement autour du défenseur Alex Edler, tournant autour du filet et encaissant la rondelle hors du patin de Markstrom pendant que le défenseur Jordie Benn se faisait prendre debout et regardant .

Sanford a fait 3-1 sur le jeu de puissance, deking et juking à travers le cercle de mise au jeu droit et en utilisant Edler comme écran pour déchirer un côté gant haut sur Markstrom.

Après cela, c’était tout Vancouver.

Ce fut un match difficile pour Edler. Le défenseur suédois s’est blessé dans les derniers instants de la deuxième période lorsque le Bleu Jordan Kyrou est tombé et sa jambe a volé et son patin a attrapé Edler à l’oreille droite. Edler attrapa son oreille, sortit de la glace et descendit le tunnel.

Les Bleus n’ont pas marqué l’ailier Vladimir Tarasenko, qui est retourné à Saint-Louis pour se faire réévaluer l’épaule par le personnel médical. L’ailier russe n’a disputé que 10 matchs en saison régulière avant de se luxer l’épaule gauche et de subir une intervention chirurgicale en octobre.

REMARQUES: Les Bleus ont récupéré le centre Ivan Barbashev. Barbashev ne fait plus partie de l’équipe depuis le 4 août, partant avec sa famille aux États-Unis pour la naissance de leur premier enfant.