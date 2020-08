La superstar de la WWE Naomi a contrarié certaines personnes pendant son séjour au Performance Center. Elle a peut-être perdu son emploi, mais heureusement pour elle, Jimmy Uso l’a sauvée du licenciement. L’ancienne double championne féminine de SmackDown a récemment rappelé les détails en apparaissant sur le podcast New Day.

Parlant de l’incident, Naomi a révélé qu’elle ne savait pas qu’elle devait rester après l’entraînement et aider à nettoyer l’endroit. Au lieu de cela, après leur tournage, Naomi a été la première à y aller, et les gens dans les coulisses n’aimaient pas ça.

Cependant, Jimmy Uso l’a informé plus tard qu’il existe une règle tacite qui oblige les lutteurs à rester derrière et à aider à désarmer le ring et à nettoyer les vestiaires. Après avoir été corrigée, Naomi s’est excusée pour l’erreur et ne l’a jamais répétée au WWE Performance Center.

Naomi et sa carrière actuelle à la WWE

Naomi est retournée à la WWE plus tôt cette année après avoir passé longtemps loin de l’action sur le ring. À son retour, elle a immédiatement jeté son dévolu sur le championnat féminin de SmackDown et a brièvement combattu Bayley pour le titre.

Plus récemment, il a fait des allers-retours dans une possible querelle avec la superstar de la WWE SmackDown Lacey Evans. Les deux se sont associés dans le passé pour affronter Bayley et Sasha Banks, mais sont maintenant sur le point de s’engager dans une rivalité.

