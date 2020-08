Kevin Harvick arrive à Daytona dimanche chaud après avoir doublé le week-end dernier au Michigan et pris le contrôle exclusif de presque toutes les catégories statistiques pour la saison 2020 de NASCAR.

Harvick et Denny Hamlin ont été les histoires de la campagne, non seulement allant de pair au classement, mais se poussant également dans les courses.

Le GoBowling 235 dimanche présente une autre chance pour les vétérans de se séparer du terrain – ou pour le terrain de rattraper son retard.

Sporting News suit les mises à jour en direct de la course et les faits saillants au tour par tour de la course NASCAR de dimanche depuis le parcours routier de Daytona. Suivez ci-dessous pour les résultats complets du GoBowling 235.

NASCAR à Daytona mises à jour en direct, faits saillants de la course sur route 2020

15h13: Les moteurs ont tiré!

15 h 01: Des activités d’avant-course ont lieu actuellement, et ils sont sur la bonne voie pour démarrer les moteurs un peu plus tôt.

Heure de départ de la course NASCAR aujourd’hui

Le drapeau vert pour la course de la NASCAR Cup Series dimanche sur le parcours routier de Daytona agitera peu après 15 h HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

La bonne nouvelle est que, si la météo a un impact sur la course de dimanche, NASCAR dispose d’un éclairage suffisant pour la partie du parcours routier de la piste pour compléter l’éclairage ovale de Daytona. Cela signifie que NASCAR pourrait pousser la course tard dans la soirée, si nécessaire.

Avec l’ajout de l’élément de parcours routier plutôt que d’un ovale de 2,5 milles, Daytona ce week-end est un circuit de 3,57 milles. La course de la Cup Series de dimanche est prévue pour 65 tours et 231 milles avec des étapes de 15 tours, 15 tours et 35 tours.

Ligne de départ de NASCAR au cours de Daytona Road

Voici la composition de départ pour la course NASCAR de dimanche à Daytona:

Pos.

Chauffeur

N ° de voiture

Équipe

1 Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Racing 2 Denny Hamlin 11 Joe Gibbs Racing 3 Martin Truex Jr.19 Joe Gibbs Racing 4 Kyle Busch 18 Joe Gibbs Racing 5 Joey Logano 22 Team Penske 6 Aric Almirola 10 Stewart-Haas Racing 7 Chase Elliott 9 Hendrick Sports mécaniques 8 Kurt Busch 1 Chip Ganassi Racing 9 Matt DiBenedetto 21 Wood Brothers Racing 10 Kaz Grala * 3 Richard Childress Racing 11 Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports 12 Clint Bowyer 14 Stewart-Haas Racing 13 William Byron 24 Hendrick Motorsports 14 Ryan Newman 6 Roush Fenway Racing 15 Christopher Bell 95 Leavine Family Racing 16 Matt Kenseth 42 Chip Ganassi Racing 17 Brad Keselowski 2 Team Penske 18 Tyler Reddick 8 Richard Childress Racing 19 Bubba Wallace 43 Richard Petty Motorsports 20 Erik Jones 20 Joe Gibbs Racing 21 Chris Buescher 17 Roush Fenway Racing 22 Ryan Preece 37 JTG Daugherty Racing 23 Ty Dillon 13 Germain Racing 24 Ryan Blaney 12 Team Penske 25 Ricky Stenhouse Jr.47 JTG Daugherty Racing 26 Cole Custer 41 Stewart-Haas Racing 27 Alex Bowman 88 Hendrick Motorsports 28 John Hunter Nemechek 38 Front Row Motorsports 29 Corey LaJoie 32 Go FAS Racing 30 Michael McDowell 34 Front Row Motorsports 31 Daniel Suarez 96 Gaunt Brothers Racing 32 JJ Yeley 27 Rick Ware Racing 33 Brennan Poole 15 Premium Motorsports 34 Reed Sorenson 77 Spire Motorsports 35 Quin Houff 00 StarCom Racing 36 Timmy Hill 66 Motorsports Business Management 37 Grey Gaulding 53 Rick Ware Racing 38 Joey Gase 51 Petty Ware Racing 39 Brendan Gaughan 62 Beard Motorsports

* Grala a remplacé Austin Dillon, qui a auto-déclaré un test COVID-19 positif.