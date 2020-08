La loterie du repêchage de la NBA est enfin là après que la pandémie de coronavirus a presque fait dérailler la saison de la ligue et retardé les événements liés au repêchage pendant des mois.

Initialement prévue pour mai, la loterie de repêchage annuelle de la NBA sera diffusée jeudi soir après la conclusion du match 2 entre les Bucks et Magic. Le commissaire adjoint de la NBA, Mark Tatum, annoncera les résultats depuis les bureaux de la ligue à Secaucus, NJ, devant des représentants de chaque équipe.

Comment regarder:

Temps: 20 h 30 HE

Chaîne TV: ESPN

Direct: RegarderESPN

Dans le système de loterie aplati, les trois pires équipes de la NBA – les Warriors, les Cavaliers et les Timberwolves – auront chacune 14% de chances de remporter le premier choix. Les Warriors, l’équipe avec le pire bilan global de la ligue, ne peuvent pas descendre en dessous de la cinquième place dans l’ordre du repêchage.

L’année dernière, les Pélicans ont remporté la loterie après avoir seulement 7,5% de chances de marquer le premier choix. La ville de La Nouvelle-Orléans a célébré la victoire de la franchise à la loterie, car elle leur a permis de rédiger le phénomène Duke Zion Williamson.

Contrairement à ces dernières années, il n’y a pas de choix de consensus n ° 1 pour le repêchage de la NBA 2020. Anthony Edwards de Géorgie est un garde explosif et a prospéré au cours de sa seule saison à l’université, tandis que James Wiseman de Memphis pourrait être une option potentielle malgré le fait de ne jouer que trois matchs collégiaux. Obi Toppin de Dayton est une autre excellente perspective après une deuxième saison de chemise rouge primée et LaMelo Ball, qui a passé la saison dernière à jouer à l’étranger, est l’un des joueurs les plus fréquemment discutés de la classe. D’autres perspectives internationales comme le Français Killian Hayes et l’Israélien Deni Avdija ont pu entendre leurs noms appelés au début du repêchage.