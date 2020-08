Peut-être perdu dans le shuffle dans les séries éliminatoires de la NBA et la bulle est le fait que la ligue tiendra sa loterie de repêchage annuelle le jeudi 20 août à 20h30. Est.

Cela signifie que nous allons parler de balles de ping-pong et de qui représente les équipes non éliminatoires et leurs charmes porte-bonheur et tout cela jusqu’à ce que nous voyions qui obtient le n ° 1 (et dans un 2020 très incertain, nous ne le faisons même pas savoir qui pourrait être le premier choix! Anthony Edwards? LaMelo Ball? James Wiseman?).

Commençons par les équipes qui ont les meilleures chances de remporter le premier choix et les plus gros besoins de chaque franchise avant jeudi soir.

Golden State Warriors: 14 pour cent

(Photo AP / David Zalubowski, dossier)

LES PLUS GRANDS BESOINS: Un centre qui peut courir et tirer, un étirement quatre

Quelle position pour 2020-2021: Steph Curry et Klay Thompson reviendront en bonne santé, Andrew Wiggins et Draymond Green rempliront les places avant… et ils pourraient finir avec le choix n ° 1.

Pourraient-ils simplement prendre qui ils pensent être le meilleur joueur disponible (et peut-être que c’est le garde de Géorgie Anthony Edwards)? Ou vont-ils pour le besoin avec quelqu’un comme Obi Toppin de Dayton?

Cleveland Cavaliers: 14 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: Futures stars du front

Les Cavs semblent fixés dans la zone arrière avec Collin Sexton et Darius Garland. Ils ont échangé contre Andre Drummond, qui a dit qu’il optait pour la saison prochaine, et Kevin Love est toujours là.

Il est donc temps pour les Cavaliers de regarder un centre (Wiseman?) Ou un attaquant? Ou attrapent-ils un autre garde et jouent-ils une petite balle sérieuse sur la route?

Minnesota Timberwolves: 14 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: Presque tout sauf pour le meneur et le centre

En fait, cette déclaration ci-dessus devrait probablement se lire « Tout ce qui rend Karl-Anthony Towns heureux. »

Sérieusement, cependant: les Wolves doivent construire autour de KAT et D’Angelo Russell, et Jarrett Culver, espérons-le, fera un autre pas en avant à la garde. Alors peut-être que c’est une aile comme Deni Avdija.

Atlanta Hawks: 12,5 pour cent

(Photo par Kevin C. Cox / .)

LES PLUS GRANDS BESOINS: Un garde qui va avec Trae Young

J’adore Kevin Huerter et Cam Reddish va bien, mais Young pourrait avoir besoin d’aide. Et si les Hawks obtiennent le numéro 1, Edwards pourrait être un ajustement parfait.

Detroit Pistons: 10,5 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: Presque tout

Seko Doumbouya a connu de bons moments en 2019-20 et Blake Griffin reviendra, espérons-le, en bonne santé en 2020-2021. À part Luke Kennard, il ne se passe pas grand-chose à Motown, il semble donc qu’une reconstruction complète soit en cours.

Tout dépend donc de l’endroit où ils choisissent. Ça pourrait être un meneur, ça pourrait être un centre… vous voyez l’idée.

New York Knicks: 9 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: Point de garde

Frank Ntilikina n’est pas devenu PG, certains pensaient qu’il le serait, alors les Knicks doivent maintenant associer un joueur comme LaMelo Ball à R.J. Barrett. Ou ils pourraient se concentrer sur Tyrese Haliburton de l’Iowa State ou Cole Anthony de Caroline du Nord malgré une saison de première année moins qu’efficace.

Chicago Bulls: 7,5 pour cent

(Photo par Ethan Miller / .)

LES PLUS GRANDS BESOINS: Marquer depuis les ailes

Les Bulls ont repêché Coby White l’année dernière, et Zach LaVine – en supposant qu’il n’est pas échangé – est toujours là. Wendell Carter va brancher le milieu, et j’espère que le recul de Lauri Markkanen n’était pas un aperçu des choses à venir.

Alors je pense que c’est un petit avant ou un garde en premier.

Charlotte Hornets: 6 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: Quiconque n’est pas meneur

Graham et Terry Rozier de Devonte ont cette position couverte. En dehors de ça? C’est grand ouvert. Ça pourrait être Wiseman, Toppin… nommez-le!

Washington Wizards: 4,5 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: La défense

John Wall sera de retour pour rejoindre Bradley Beal, ce qui est une bonne nouvelle. Thomas Bryant est un bon grand homme offensif, et s’ils re-signent Davis Bertans et voient une bonne année 2 de Rui Hachimura, l’offensive est réglée.

Le problème se situe à l’autre bout du terrain. Cela pourrait donc être un grand homme avec de la longueur et de la mobilité ou un garde comme Haliburton qui se fait le buzz pour son travail de défenseur.

Phoenix Suns: 3 pour cent

Joe Camporeale-USA TODAY Sports

LES PLUS GRANDS BESOINS: Quiconque peut jouer aux côtés de Devin Booker

Les Suns viennent de terminer une course incroyable dans la bulle de la NBA et pourraient faire un grand bond la saison prochaine avec Booker, Ricky Rubio, Kelly Oubre, Mikal Bridges et Deandre Ayton.

Les Suns ont donc la possibilité d’ajouter à ce stock en allant dans la direction dont ils pensent avoir besoin, mais ce devrait être un joueur qui correspond à Booker. Personnellement, je resterais à l’écart d’un type de petit avant grâce à Oubre et Bridges, mais peut-être qu’un meneur du futur ou Stretch 4 serait utile.

San Antonio Spurs: 2 pour cent

LES PLUS GRANDS BESOINS: Une future star

Bien qu’ils aient presque fait leur entrée dans le jeu, les Spurs se dirigent vers un carrefour avec les contrats de DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge expirant en 2021 (en supposant que l’ancien opte pour sa dernière année). Ils ont de jeunes rôles comme Dejounte Murray, Derrick White, Jakob Poeltl et Lonnie Walker, mais y a-t-il une star dans ce groupe?

Nous connaissons le repêchage des Spurs mieux que quiconque, donc qui qu’ils obtiennent sera intrigant, peu importe qui il est ou quelle position il est.

Sacramento Kings: 1,3%

LES PLUS GRANDS BESOINS: Un projet en avant

C’était un pas en arrière cette saison, mais Buddy Hield, De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Marvin Bagley et Richaun Holmes forment un très bon noyau. Alors ajoutons un joueur qui pourrait se développer avec eux, et il devrait de préférence être un avant-pouvoir ou un type central.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: 1,2%

(Photo AP / Rusty Costanza)

LES PLUS GRANDS BESOINS: Plus de tireurs

JJ Redick entamera sa dernière saison d’un contrat de deux ans, alors que diriez-vous d’obtenir de l’aide supplémentaire pour Zion, Brandon Ingram et Jrue Holiday?

Memphis Grizzlies: 0,50%

LES PLUS GRANDS BESOINS: Gardes de tir

Il convient de noter que le Griz pourrait donner ce choix aux Celtics de Boston grâce à l’échange de Jeff Green en 2015 – il est parmi les six premiers protégés. Mais restons fidèles aux projections de Memphis pour l’instant.

Dillon Brooks a été incroyable la saison dernière, mais jetons un autre garde qui peut tirer dans le mélange.