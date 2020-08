Bienvenue au repêchage de la NBA 2020. Les Timberwolves du Minnesota sont au compteur.

Les Wolves ont remporté le tirage au sort de la loterie de jeudi soir, mais contrairement à l’année dernière, il n’y a pas de choix évident au n ° 1. La classe de 2020 est légère sur la puissance des étoiles, bien que les équipes puissent trouver d’importantes pièces de rotation éparpillées sur leurs tableaux de repêchage.

Il existe également un degré élevé d’incertitude autour de l’événement car on ne sait pas dans quelle mesure la pandémie de coronavirus (COVID-19) aura un impact sur le plafond salarial. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Adrian Wojnarowski, d’ESPN, a du mal pour les front-offices à créer une liste sans avoir le numéro final du plafond, et cela pourrait conduire à repousser le repêchage et l’agence libre de plusieurs semaines par rapport à leurs dates d’origine à la mi-octobre.

Avec tous ces facteurs impliqués, projeter les choix de loterie peut sembler une course d’idiot. Prenons un coup!

NBA DRAFT BIG BOARD: Classement des 60 meilleurs espoirs en 2020

NBA Mock Draft 2020, édition post-loterie

1. Timberwolves – Anthony Edwards, Wing, Géorgie

Edwards n’a pas étonné les éclaireurs comme un choix n ° 1 typique en jouant pour les Bulldogs, mais il peut avoir le plus grand potentiel de tous les joueurs de ce repêchage. C’est une force offensive explosive qui peut descendre rapidement.

Son effort en Géorgie était incohérent – et cela pourrait être un bon mot – et il n’a tiré que 40,2% du terrain et 29,4% de la distance de 3 points. Il y a certainement des soucis ici, mais Edwards pourrait éventuellement devenir un All-Star. De plus, il s’intégrerait parfaitement à côté de D’Angelo Russell et de Karl-Anthony Towns.

2. Guerriers – James Wiseman, Big, Memphis

Wiseman qui monte et descend le sol avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green? C’est une pensée alléchante pour les fans de Golden State, d’autant plus que le centre a été l’un des rares trous dans la programmation au cours des dernières années.

Il convient de noter que cette sélection pourrait être déplacée avant le projet. Attendez-vous à ce que le choix des Warriors soit mis à l’épreuve autant que n’importe quel actif de la ligue.

3. Hornets – LaMelo Ball, Point, Illawarra

À 6-7 ans et avec des compétences de jeu incroyables, Ball est naturellement le meilleur espoir sur de nombreuses grandes planches. Il peut facilement briser les défenseurs hors du dribble, et bien qu’il prenne des pull-up douteux, il attire souvent de l’aide et trouve un coéquipier ouvert.

Oui, Ball a besoin de beaucoup de travail à l’autre bout, et les Hornets ont déjà Graham et Terry Rozier de Devonte dans la zone arrière. Pourtant, Charlotte a eu de la chance avec ce choix compte tenu de ses chances de loterie. Cela vaut la peine de faire un gros swing avec Ball s’il est disponible.

4. Bulls – Obi Toppin, attaquant, Dayton

Le meilleur joueur de basket-ball universitaire a en moyenne 20,0 points, 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives par match la saison dernière tout en tirant 63,3% du terrain et 39,0% de la fourchette de 3 points. Sa capacité de tir lui permettrait de jouer avec Lauri Markkanen ou Wendell Carter Jr.

Toppin n’est pas un défenseur particulièrement fort, mais les Bulls ont terminé avec la deuxième pire infraction de la NBA en 2019-20. Cela ne ferait pas de mal d’ajouter le coup de poing du joueur de 22 ans.

PLUS: ce que signifient les résultats de la loterie pour les taureaux

5. Cavaliers – Deni Avdija, attaquant, Maccabi Tel Aviv

Avdija est un créateur surdimensionné qui est à l’aise de travailler hors du pick-and-roll et en transition. Le plus gros problème avec lui est de savoir s’il peut développer un tir extérieur suffisamment cohérent pour étirer la défense.

Collin Sexton et Darius Garland peuvent avoir une vision tunnel en attaque, donc avoir Avdija prendre possession en tant qu’initiateur principal a beaucoup de sens.

6. Hawks – Killian Hayes, Point, Ulm

Ajouter Hayes au mélange présenterait à Atlanta un grand meneur de jeu à côté de Trae Young. À 6-5 et plus de 200 livres, il peut également gérer le point opposé ou les gardes de tir, ce qui serait énorme étant donné les limites de Young.

Hayes n’a tiré que 29,4% de profondeur dans toutes les compétitions la saison dernière, mais sa forme suggère qu’il pourrait s’améliorer dans ce domaine.

7. Pistons – Tyrese Haliburton, Wing, État de l’Iowa

Haliburton peut jouer le rôle de porteur de balle principal ou de tireur ponctuel. Il a récolté en moyenne 15,2 points et 6,5 passes décisives la saison dernière, et il a atteint 42,6% sur un volume élevé de 3 points combiné en tant que première et deuxième année à l’Iowa State.

Detroit pourrait vraiment utiliser un boost de talent dans sa zone arrière. C’est un bon ajustement.

8. Knicks – Isaac Okoro, Wing, Auburn

Sans doute le meilleur défenseur de périmètre de cette classe de repêchage, Okoro peut être le butoir d’aile que New York ne possède pas actuellement. Il a flashé la capacité de passer du meneur à la puissance en avant à Auburn.

Sera-t-il jamais une menace suffisamment profonde pour que les défenses adverses le respectent? Il doit travailler sur ce tir extérieur pour devenir un joueur complet.

9. Assistants – Onyeka Okongwu, Big, USC

Okongwu est un formidable receveur de lob, bloqueur de tir et rebondeur. Mike DeCourcy de Sporting News a noté qu’il avait reçu des comparaisons avec Bam Adebayo, et ce ne serait pas un choc de le voir prospérer en tant que centre de petite balle.

Aux côtés de John Wall, Bradley Beal et Davis Bertans, Okongwu aurait un rôle naturel et serait un ajout bienvenu à l’une des pires défenses de la ligue.

10. Suns – Devin Vassell, Wing, État de Floride

Vassell pourrait être le meilleur espoir 3-et-D de la classe. Il a tiré 41,5 pour cent sur 3,5 tentatives de 3 points par match la saison dernière et était une énorme raison pour laquelle Florida State avait l’une des unités défensives les plus dures du pays.

Avec Mikal Bridges émergeant en tant que défenseur de l’aile d’élite, les Suns seraient sages de sélectionner Vassell et de rendre la vie misérable pour les meilleurs buteurs de la Conférence Ouest.

11. Spurs – Patrick Williams, Wing, État de Floride

Allons-y avec les gars FSU dos à dos. Williams n’a joué que 22,5 minutes par match en 2019-2020, mais son athlétisme et sa force seront très attrayants pour les équipes de cette gamme.

Il est indéniable qu’il est assez brut et devra développer ses compétences offensives. Cela dit, cela vaut la peine pour les Spurs de tenter une chance sur un joueur de haut niveau.

12. Kings – Saddiq Bey, Attaquant, Villanova

Que diriez-vous d’une pièce complémentaire parfaite pour aider De’Aaron Fox, Buddy Hield et Marvin Bagley III?

Bey est un tireur stellaire qui a réussi 45,1% de ses tentatives de 3 points la saison dernière pour les Wildcats. Il connaît son rôle et fait ce qu’il peut pour aider son équipe à gagner. Cela ressemble au type de perspective que les rois devraient convoiter.

13. Pélicans – Aaron Nesmith, Wing, Vanderbilt

Nesmith fournit une attaque instantanée de différentes manières: catch-and-shoot, sprint hors des écrans, sauteurs en recul. Sa saison s’est terminée tôt à cause d’une blessure au pied droit, il est donc possible qu’il soit légèrement sous-estimé à cet endroit.

14. Celtics (via Grizzlies) – Cole Anthony, Point, Caroline du Nord

Anthony était largement considéré comme l’un des cinq premiers choix potentiels à l’approche de sa première année à l’UNC, mais une campagne désastreuse a fait chuter son stock de repêchage.

Le joueur de 20 ans ne devrait pas glisser aussi loin, cependant. Il est toujours un joueur offensif talentueux qui peut briser les défenseurs et obtenir des seaux hors du dribble. Il offrirait aux Celtics un buteur micro-ondes sur le banc derrière Kemba Walker.