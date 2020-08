Qui remportera le championnat NBA 2020? C’est la grande question à l’intérieur de la « bulle » de la ligue au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride.

La dynastie des Warriors est terminée et LeBron James ne dirige plus la Conférence de l’Est, ce qui en fait l’une des tranches de séries éliminatoires les plus imprévisibles depuis des années. Les Bucks, Clippers et Lakers sont considérés comme les favoris, mais si 2020 nous a appris quelque chose, il faut s’attendre à l’inattendu.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur le visionnage des séries éliminatoires de la NBA 2020, y compris les programmes télévisés série par série.

PLUS: Regardez certains matchs éliminatoires de la NBA en direct avec fuboTV (essai de 7 jours)

Bracket éliminatoire NBA 2020

(Illustration SN) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/fd/e7/nba-playoffs-bracket-081420-getty-ftr_jtgjiisj0a0r1tva1x2z5pslg.jpg?t=-291232805&w=500&quality=80

NBA scores et résultats

Résultats du premier tour de la Conférence Est

(1) Bucks contre (8) Magie

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 13 h 30 TNT 20 août Match 2 18 h ESPN 22 août Match 3 13 h TNT 24 août Match 4 13 h 30 NBA TV 26 août Match 5 * À déterminer À déterminer 28 août Match 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

(2) Raptors contre (7) Filets

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 16 h ESPN 19 août Match 2 13 h 30 NBA TV 21 août Match 3 13 h 30 NBA TV 23 août Match 4 18 h 30 TNT 25 août Match 5 * À déterminer À déterminer août. 27 Game 6 * TBD ESPN 29 août Game 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(3) Celtics contre (6) 76ers

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 18 h 30 ESPN 19 août Jeu 2 18 h 30 TNT 21 août Match 3 18 h 30 TNT 23 août Jeu 4 13 h ABC 25 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 27 août Match 6 * TBD ESPN 29 août Match 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(4) Pacers vs (5) Chaleur

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 16 h TNT 20 août Match 2 13 h ESPN 22 août Match 3 15 h 30 TNT 24 août Match 4 18 h 30 TNT 26 août Match 5 * À déterminer À déterminer 28 août Match 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

Résultats du premier tour de la Conférence Ouest

(1) Lakers contre (8) Trail Blazers

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 21 h TNT 20 août Match 2 21 h ESPN 22 août Match 3 20 h 30 ABC 24 août Match 4 21 h TNT 26 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 28 août Jeu 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

(2) Clippers contre (7) Mavericks

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 21 h ESPN 19 août Match 2 21 h TNT 21 août Match 3 21 h TNT 23 août Match 4 15 h 30 ABC 25 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 27 août Match 6 * À déterminer ESPN 29 août Match 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(3) Nuggets contre (6) Jazz

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 13 h 30 ESPN 19 août Match 2 16 h TNT 21 août Match 3 16 h TNT 23 août Match 4 21 h TNT 25 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 27 août Match 6 * À déterminer ESPN 29 août Match 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(4) Rockets contre (5) Thunder

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 18 h 30 TNT 20 août Match 2 15 h 30 ESPN 22 août Match 3 18 h ESPN 24 août Match 4 16 h TNT 26 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 28 août Match 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

Comment fonctionnent les éliminatoires de la NBA?

Les Grizzlies n ° 9 ont terminé à moins de quatre matchs des Trail Blazers n ° 8 au classement de la Conférence de l’Ouest, déclenchant un tournoi de play-in pour la dernière place en séries éliminatoires. Les Trail Blazers ont battu les Grizzlies dans le match de play-in pour se qualifier pour le premier tour des séries éliminatoires. Ils entreront dans le support en tant que tête de série n ° 8 et affronteront les Lakers.

Au-delà de la ronde de play-in, les éliminatoires de la NBA 2020 suivront le format typique avec des séries complètes des meilleurs des sept tout au long de la finale de la NBA.

Calendrier NBA 2020

Playoffs NBA: 17 aoûtFinales de la conférence NBA: 15 sept.Finales NBA: 30 sept.

(Toutes les heures de l’Est)

15 août

Jeu (play-in)

Temps

Télévision nationale

Grizzlies contre Trail Blazers 14h30 ABC / fuboTV

17 août

Jeu 1

Temps

Télévision nationale

Jazz contre Nuggets 13 h 30 ESPN / fuboTV Nets contre Raptors 16 h ESPN / fuboTV 76ers contre Celtics 18 h 30 ESPN / fuboTV Mavericks contre Clippers 21 h ESPN / fuboTV

18 août

Jeu 1

Temps

Télévision nationale

Magic contre Bucks 13 h 30 TNT Heat contre Pacers 16 h TNT Thunder contre Rockets 18 h 30 TNT Trail Blazers contre Lakers 21 h TNT

19 août

Jeu 2

Temps

Télévision nationale

Nets vs Raptors 13h30 NBA TV / fuboTV Jazz vs Nuggets 16h00 TNT 76ers vs Celtics 18h30 TNT Mavericks vs Clippers 21h00 TNT

20 août

Jeu 2

Temps

Télévision nationale

Heat contre Pacers 13 h ESPN / fuboTV Thunder contre Rockets 15 h 30 ESPN / fuboTV Magic contre Bucks 18 h ESPN / fuboTV Trail Blazers contre Lakers 21 h ESPN / fuboTV

21 août

Jeu 3

Temps

Télévision nationale

Raptors vs Nets 13h30 NBA TV / fuboTV Nuggets vs Jazz 16h00 TNT Celtics vs 76ers 18h30 TNT Clippers vs Mavericks 21h00 TNT

22 août

Jeu 3

Temps

Télévision nationale

Bucks contre Magic 13 h TNT Pacers contre Heat 15 h 30 TNT Rockets contre Thunder 18 h ESPN / fuboTV Lakers contre Trail Blazers 20 h 30 ABC / fuboTV

23 août

Jeu 4

Temps

Télévision nationale

Celtics contre 76ers 13 h ABC / fuboTV Clippers contre Mavericks 15 h 30 ABC / fuboTV Raptors contre Nets 18 h 30 TNT Nuggets contre Jazz 21 h TNT

24 août

Jeu 4

Temps

Télévision nationale

Bucks vs Magic 13 h 30 NBA TV / fuboTV Rockets vs Thunder 16 h TNT Pacers vs Heat 18 h 30 TNT Lakers vs Trail Blazers 21 h TNT