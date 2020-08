Les éliminatoires NBA, selon la tradition, ils sont partis avec un bang. Les deux graines en Occident, les Lakers de Los Angeles, et à l’Est, Bucks de Milwaukee, ont perdu de façon sensationnelle la Course 1 et se retrouvent maintenant à courir. Pendant ce temps, la course 2 de deux séries très différentes se jouera ce soir. Selon les citations, les champions en titre des Raptors de Toronto, après avoir gagné à leurs débuts, ne devraient avoir aucun mal à répéter le succès contre les Brooklyn Nets, de plus en plus bandés: le succès des Canadiens est donné à 1,13 tandis que celui des Bianconeri New Yorkers à 6,29. L’hypothèse selon laquelle le match se termine par un match nul et se prolonge jusqu’à la prolongation semble très éloignée compte tenu des chances de 18,73. Le match entre Denver Nuggets et Utah Jazz pourrait être plus équilibré, étant donné que le premier match ne s’est terminé que dans le temps supplémentaire avec la victoire de la franchise du Colorado. Le numéro 3 du plateau de l’Ouest est toujours le favori et le deuxième succès consécutif se joue à 1,59 tandis que la rançon pour les garçons de Salt Lake City est donnée à 2,50. Un autre «nul», et une autre prolongation, rapporte agipronews, est à 14.07. Tous à suivre le défi dans le défi entre les deux gardes Jamal Murray, Denver, et Donovan Mitchell, Utah, auteurs d’un total de 93 points en Course 1.