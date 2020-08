Trois réflexions sur la victoire 116-108 des Lakers sur les Blazers samedi, donnant à Los Angeles une avance de 2-1 dans la série du premier tour:

LeBron James et Anthony Davis

D’accord, donc ce n’est pas tant une pensée que c’est une déclaration de noms, mais LeBron et AD ont tous deux été exceptionnels dans le match 3. Après avoir marqué seulement 10 points dans le match 2, James était agressif en cherchant son tir samedi. Il a terminé avec 38 points en 34 minutes, toutes ses tentatives de placement venant dans la peinture ou derrière la ligne des trois points. Davis, quant à lui, a surmonté un départ lent pour marquer 29 points, faisant la plupart de ses dégâts en seconde période, en particulier au quatrième quart.

Ce n’était qu’une question de temps avant que James et Davis ne dominent complètement comme ça. Portland n’a tout simplement pas le bon match pour l’un ou l’autre des joueurs. Carmelo Anthony a parfois fait un travail utile sur LeBron, mais ce n’est pas une solution. Gary Trent est trop petit. Anfernee Simons est trop verte. James avait son chemin avec chaque défenseur jeté son chemin, se contentant de trois quand il le voulait, et par ailleurs, atteignant le bord à volonté. Il était en contrôle total chaque fois qu’il était sur le sol, et sa mentalité d’attaque et ses incursions constantes dans la peinture ont grandement contribué à mettre les Blazers en difficulté.

Davis avait l’air mal à l’aise au début, puis a usé la zone avant de Portland. Au quatrième quart-temps, AD a aidé à mettre le jeu à l’écart tandis que LeBron a pris un bref repos, s’en prenant à Jusuf Nurkic dans des pick-and-rolls. Portland a peut-être accordé trop de respect à Alex Caruso en tant que gestionnaire de balle et en a finalement payé le prix. Davis a marqué 12 points dans la dernière période, et il a terminé la soirée avec un meilleur match plus-15, grâce également à sa défense stellaire.

Pratiquement aucune équipe de la NBA n’a la configuration parfaite pour garder James et Davis. Les Blazers, malheureusement pour eux, semblent surtout manquer de personnel pour les contenir tous les deux.

Les blazers sont-ils à court de vapeur?

Portland n’a pas semblé impeccable pendant la partie 3. Les Blazers ont fait plusieurs pauses rapides. L’exécution offensive a été bâclée alors même que le sentiment d’urgence s’est intensifié. Et dans les 12 dernières minutes, CJ McCollum et Damian Lillard se sont combinés pour ne tirer que 4 sur 13 sur le terrain, dont 0 en 5 sur 3.

Il est juste de se demander si les Blazers commencent à ressentir les effets de leur course folle en séries éliminatoires. Peut-être que le jeu 3 s’avère être une anomalie. Même les Lakers semblaient parfois fatigués en quatrième. Mais en plus du coût physique de jouer ce qui équivalait essentiellement à une ronde éliminatoire supplémentaire, Portland a également exercé une concentration beaucoup plus mentale que la plupart des équipes de la bulle. Il peut être difficile de maintenir cette concentration dans n’importe quelle série, et encore moins dans la bulle, et encore moins contre une équipe qui exige une attention constante comme les Lakers et leur duo de superstars.

Je ne m’attends pas à ce que Portland plie. Cependant, leur capacité à maintenir une concentration intense sur l’attention aux détails si le match 4 se résume également aux dernières minutes mérite d’être surveillée.

PS Lillard semblait plutôt bien malgré la blessure à l’index de sa main gauche. Après le match, il a dit qu’il devait parfois se détendre, ce qui a peut-être contribué à une partie de son inefficacité. Lillard a toujours terminé avec 34.

Montre à trois points

Après avoir perdu le premier match, il y avait certainement une certaine consternation au sujet des tirs extérieurs des Lakers. Ils ont rebondi avec une solide performance dans le match 2, et bien que les Lakers ne mettaient pas le feu au monde au-delà de l’arc dans le match 3, ils en ont juste assez pour étirer la défense.

Dans les derniers tours des séries éliminatoires, une grande partie du succès de Los Angeles pourrait résulter d’un ou deux joueurs de rôle qui sombrent dans leur apparence ouverte. Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso se sont combinés pour frapper six trois samedi. Ces types de soirées ne gagneront pas à elles seules, mais elles peuvent avoir un impact considérable. Un trio opportun ici ou là peut étouffer une course ou voler quelques minutes de plus de repos pour James ou Davis.

Les Lakers ne vont pas devenir une excellente équipe de tir à trois points du jour au lendemain (et cela aide James à frapper quatre de ses propres samedi.) Mais même un match dans lequel l’équipe ne tire que 10 sur 33 de profondeur peut aller un long chemin pour rendre l’infraction dans son ensemble beaucoup plus fluide.