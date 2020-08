Avec un trio de choix dans leur poche pour le prochain repêchage de la NBA, les Golden State Warriors ont eu un aperçu clair du moment où ils seront à l’heure après la loterie.

Alors que Steph Curry était pratiquement «verrouillé» en tant que représentant de Golden State à la Draft Lottery, les Warriors ont décroché la deuxième sélection globale pour l’édition 2020 du Draft Day. Une fois la commande réglée, Steve Kerr et Bob Myers auront jusqu’au 16 octobre pour élaborer leur plan de draft.

Golden State aura l’opportunité de sélectionner un prospect de premier plan comme Anthony Edwards, James Wiseman, Onyeka Okongwu, Killian Hayes, Obi Toppin ou LaMelo Ball.

Alors que les Warriors installent leur plateau, Kerr et Myers peuvent faire défiler les archives de la NBA des anciens choix n ° 2 pour avoir une meilleure idée du calibre de joueur qu’ils peuvent acquérir lorsqu’ils sont au compteur.

Ces dernières années, le deuxième choix a produit des joueurs tels que Ja Morant, Marvin Bagley, Lonzo Ball et Brandon Ingram. Avec une foule de membres du Temple de la renommée de la NBA, des All-Stars modernes comme Victor Oladipo, D’Angelo Russell, LaMarcus Aldridge et Kevin Durant sont sortis de la deuxième place.

La dernière fois que la Bay Area a décroché le deuxième choix, les Warriors ont frappé un coup de circuit, repêchant Rick Barry hors de l’Université de Miami en 1965.

Voici un aperçu de l’histoire du repêchage de la NBA sur 10 anciens choix notables du deuxième rang.

2019 (Memphis Grizzlies): Ja Morant – PG – Murray State

Memphis Grizzlies guard Ja Morant (12) dunks la balle contre les Golden State Warriors guard Jordan Poole (3) au cours de la seconde moitié à FedExForum.

© Justin Ford-USA TODAY Sports | 12 janvier 2020

2016 (Los Angeles Lakers): D’Angelo Russell – PG – État de l’Ohio

Los Angeles Lakers guard D’Angelo Russell (1) contrôle la balle contre les Detroit Pistons au cours de la première moitié au Staples Center.

© Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports | 15 janvier 2017

2007 (Seattle Supersonics): Kevin Durant – F – Texas

LeBron James des Cleveland Cavaliers, à gauche, accueille la recrue des Seattle Supersonics, Kevin Durant (35 ans) avant un match de basket NBA, à Cleveland. LeBron James et Kevin Durant se sont affrontés 23 fois, James détenant un avantage de 18-5.

© AP Photo / Mark Duncan | 8 janvier 2008

1994 (Dallas Mavericks): Jason Kidd – PG – Cal

Jason Kidd n ° 2 des Dallas Mavericks récupère une balle alors que James Harden n ° 13 du tonnerre d’Oklahoma City glisse dans le premier match des quarts de finale de la Conférence de l’Ouest lors des séries éliminatoires de la NBA 2012 le 28 avril 2012 au Chesapeake Energy Arena d’Oklahoma City, Oklahoma. Oklahoma City a battu Dallas 99-98.

© (Photo par Brett Deering / .) | 28 avril 2012

1992 (Charlotte Hornets): Alonzo Mourning – C – Georgetown

Alonzo Mourning de Georgetown est accueilli par le commissaire de la NBA David Stern, à droite, après avoir été choisi deuxième du repêchage de la NBA par les Charlotte Hornets au Memorial Coliseum de Portland, Oregon

© (Photo AP / Jack Smith) | 24 juin 1992

1990 (Seattle Supersonics): Gary Payton – PG – État de l’Oregon

Seattle SuperSonics Gary Payton lance le ballon sur le terrain loin de Karl Malone d’Utah Jazz, à gauche, lors du quatrième quart du match de lundi à Seattle. Seattle a remporté le match 91-87 et mène maintenant le championnat de conférence de l’Ouest 2-0.

© (AP Photo / Elaine Thompson) | 20 mai 1996

1981 (Detriot Pistons): Isiah Thomas – PG – Indiana

Isiah Thomas (11) des Detroit Pistons monte pour un panier alors que Sam Perkins (14) et Byron Scott (4) des Los Angeles Lakers tentent de bloquer au Great Western Forum de Los Angeles. Thomas a été laissé de côté de l’équipe olympique américaine – la première Dream Team – qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992 avec facilité. Mais il aurait pu être olympien 12 ans plus tôt, si les Américains n’avaient pas boycotté les Jeux de Moscou de 1980.

© (AP Photo / Craig Fuji, Filea) | 4 décembre 1990

1976 (Guerriers de San Francisco) – Rick Barry – G – Miami

Rick Barry # 24 des Golden State Warriors pose pour un portrait vers 1975 à Oakland, Californie.

© Photo par NBA Photos / NBAE via . | 1975

1960 (Minneapolis Lakers) – Jerry West – G – Virginie-Occidentale

Jerry West des Los Angeles Lakers s’écrase contre Willis Reed des New York Knicks alors qu’il passe à Wilt Chamberlain dans les premières minutes du premier match de la série éliminatoire du championnat NBA à Inglewood, en Californie, le mardi 1er mai 1973. Chamberlain a été victime d’une faute un instant plus tard, mais a raté le coup franc.

© (AP Photo / Jeff Robbins) | 1 mai 1973

1956 (St.Louis Hawks) – Bill Russell – C – Université de San Francisco

Bill Russell (6) des Boston Celtics boucle un crochet au-dessus de la tête de Jim Krebs des Los Angeles Lakers pour deux points dans leur match éliminatoire NBA à Los Angeles, Californie, le 10 avril 1962. À gauche, Jerry West de les Lakers, qui ont marqué quatre points dans les trois dernières secondes pour leur donner une victoire 117-115. Les Lakers mènent maintenant le meilleur des sept éliminatoires, deux matchs contre un.

© (Photo AP / Harold P. Matosian) | 10 avril 1962