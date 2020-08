Triumph a très bien fonctionné Portland Trail Blazers avant le Mavericks de Dallas de Luka doncic par 124-121 qui les laisse huitième de la Conférence Ouest et dans laquelle Damian Lillard a terminé avec 61 points.

Ce triomphe laisse les Blazers avec 34 victoires et 39 défaites à la huitième place dans l’Ouest (ils ont une victoire de plus que les Memphis Grizzlies et Phoenix Suns, car les deux ont joué un match de moins, ce qui profite à l’équipe de l’Oregon).

Le match était énorme et il a été décidé dans les dernières minutes. Une claque de Jusuf Nurkic a mis l’égalisation à 117 à plus de 5 minutes de la fin. Après plusieurs échanges de paniers et de lancers francs, la folie des triples est arrivée. Les Mavs ont pris une avance de 3 points à deux reprises, mais d’abord Carmelo Anthony, puis Damian Lillard avec un triple de la maison qui a rebondi sur le bord, a volé dans le ciel et est tombé à plat au filet, laissant le duel à égalité 130. Lors des dernières actions, les Blazers ont eu plus de succès et ont remporté le match.

… évidemment. @ dame_lillard | @biofreeze pic.twitter.com/hTYUXGoMBg – Portland Trail Blazers (@trailblazers) 12 août 2020

Lillard a terminé avec 61 points, devenant ainsi le seul joueur aux côtés de Wilt Chamberlain à marquer plus de trois fois soixante points au cours de la même saison NBA.

Melo a aidé avec une grande activité défensive et 26 points à son actif. Chez les Mavs, qui a joué un grand match, le meilleur a été Kristaps Porzingis avec 36 points. Luka Doncic a terminé avec 25 points et 10 passes décisives.

Les Blazers dépendent d’eux-mêmes pour atteindre les huitièmes de finale de Play-In.

Les Mavs termineront septième de la saison et affronteront presque certainement les Los Angeles Clippers en séries éliminatoires.