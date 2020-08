Pour la première fois depuis des années, les Golden State Warriors ne seront pas prêts pour les séries éliminatoires. Avec le pire bilan de la ligue à 15-50, les espoirs de Golden State en séries éliminatoires ont été scellés avant que la ligue ne soit suspendue en mars. Sans aucune chance en séries éliminatoires, les Warriors étaient l’une des huit équipes restantes à l’extérieur de la bulle d’Orlando.

Sans cerceaux dans la région de la baie, les fans des Golden State Warriors ont eu la chance de retrouver d’anciens membres des Dubs à Disney World. Un groupe de 12 guerriers du passé a été réparti sur neuf équipes dans la bulle d’Orlando pendant la ronde de classement des matchs. Avec les séries éliminatoires fixées, la liste des anciens membres de Golden State a été réduite à sept.

Andre Iguodala, le joueur le plus utile de la finale NBA 2015 des Warriors, conviendra pour le Miami Heat, tête de série n ° 5 de la Conférence Est. Après avoir commencé la campagne 2019-2020 à Golden State, Alec Burks et Glenn Robinson III aideront à pousser les Philadelphia 76ers, tête de série n ° 6 de la Conférence Est, dans leur course aux séries éliminatoires. Parmi les autres anciens guerriers en séries éliminatoires figurent Chris Boucher, JaVale McGee, Jamal Crawford et Quinn Cook. Les blessures et les désistements ont exclu un autre trio d’anciens guerriers du tableau des séries éliminatoires.

Consultez les statistiques de la distribution complète des anciens Golden State Warriors qui seront sur le terrain pour les Playoffs NBA 2020 ci-dessous.

André Iguodala (2013-2019)

Statistiques dans la bulle d’Orlando: 7 parties, 22,7 MIN, 5,0 PTS, 35,1 FG%, 21,7 3PT%, 3,6 REB, 3,3 AST, 0,9 STL, 0,7 BLK

© Ashley Landis / Photo de piscine-USA TODAY Sports | 01/08/2020

Alec Burks (2019-20)

Statistiques de la bulle d’Orlando: 7 matchs, 20,4 MIN, 16,4 PTS, 56,7 FG%, 57,1 3PT%, 2,9 REB, 2,6 AST, 0,6 STL

© Kim Klement-USA TODAY Sports | 14/08/20

Chris Boucher (2017-2018)

Statistiques à l’intérieur de la bulle d’Orlando: 6 matchs, 15,5 MIN, 10,5 PTS, 57,6 FG%, 55,6 3PT%, 5,8 REB, 0,5 AST, 1,3 BLK

© Ashley Landis / Photo de piscine-USA TODAY Sports | 15/08/20

JaVale McGee (2016-2018)

Statistiques dans la bulle d’Orlando: 7 matchs, 15,3 MIN, 4,6 PTS, 60,9 FG%, 5,1 REB, 0,7 STL

© Kevin C. Cox / Photo de piscine-USA TODAY Sports | 8/5/20

Glenn Robinson III (2019-20)

Statistiques à l’intérieur de la bulle d’Orlando: 2 matchs, 21,4 MIN, 9,5 PTS, 7-14 FG, 3-6 3PT, 5,0 REB, 0,5 STL

© Ashley Landis / Photo de piscine-USA TODAY Sports | 8/11/20

Quinn Cook (2017-2019)

Statistiques dans la bulle d’Orlando: 6 matchs, 16,6 MIN, 6,8 PTS, 36,6 FG%, 31,6 3PT%, 1,8 REB, 1,5 AST

© Kevin C. Cox / Photo de piscine-USA TODAY Sports | 13/08/20

Kevin Durant (2016-2019)

Ne pas jouer dans la bulle d’Orlando en raison d’une blessure (Achille).

© Nicole Sweet-USA TODAY Sports | 27/09/19

Jamal Crawford (2008-09)

Statistiques à l’intérieur de la bulle d’Orlando: 1 match, 6 MIN, 5 PTS, 2-4 FG, 1-2 3PT, 3 AST

Crawford a raté les cinq derniers matchs avec les Nets en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

© Jerome Miron-USA TODAY Sports | 09/04/19

Willie Cauley-Stein (2019-20)

Assis hors de la bulle d’Orlando (personnel).

© Kevin Jairaj-USA TODAY Sports | 08/03/20

Patrick McCaw (2016-2018)

A quitté la bulle d’Orlando pour traiter une masse bénigne à l’arrière de son genou gauche. Il n’y a pas eu de calendrier pour son retour.

© Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports | 03/03/20