Cotes des paris sur 76ers vs.Wizards

Cotes 76ers

-10,5 [BET NOW]

Cotes des sorciers

+10,5 [BET NOW]

Moneyline

-600 / + 430 [BET NOW]

Plus / Moins

231 [BET NOW]

Temps

16 heures ET

la télé

NBATV

Cotes via PointsBet, où vous pouvez obtenir 250 $ GRATUITS instantanément après votre inscription ET vos paris se synchronisent automatiquement avec l’application Action. En savoir plus sur BetSync ici.

Les 76ers et les Wizards sont un 0-5 combiné contre l’écart dans la bulle. L’un d’eux doit briser cette tendance mercredi. Analysons le match pour voir quelle équipe a les meilleures chances.

Philadelphie 76ers

Les 76ers ont des joueurs de coupe sur leur rapport de blessure: Mike Scott est absent pour son troisième match consécutif avec une douleur au genou droit tandis que Glenn Robinson III est incertain avec une blessure à la hanche lancinante.

Les 76ers ont été l’une des meilleures équipes de la bulle d’un point de vue offensif, avec la deuxième meilleure note offensive à Orlando. Leur principal problème, cependant, a été la défense.

Selon Cleaning the Glass, les Sixers abandonnent le deuxième plus grand nombre de points pour 100 possessions (124,3), ce qui est loin de leur moyenne de saison de 108,6. Une partie principale du problème a été leur rebond: ils ne s’emparent que de 69,4% des conseils défensifs, le troisième pire taux de la bulle, un contraste frappant avec leur troisième meilleur taux de 75,2% avant la suspension du jeu.

Vous voulez deviner qui était la pire équipe qui rebondissait cette année? Les Wizards de Washington. Ils ne saisissent que 47,7% de toutes les opportunités de rebond, tandis que les 76ers les récupèrent au deuxième pourcentage le plus élevé de la ligue (51,6%).

Wizards de Washington

Les Wizards prendront leur pire note nette (-10,8) à cet affrontement avec les 76ers.

Les sorciers ne font pas grand-chose de bien. Ils ont du mal à tirer sur le ballon de basket, ils ne forcent pas les revirements, et ils ont du mal à garder leurs adversaires hors de la vitre.

Si les Wizards veulent remporter ce match, ils auront besoin de grandes performances de Ish Smith, Shabazz Napier, Isaac Bonga et, peut-être plus important encore, Rui Hachimura. Si Hachimura est capable de gagner la bataille contre Ben Simmons, alors les Wizards pourront peut-être rester aussi proches.

Analyse des paris et sélection

Attendez-vous à ce que Joel Embiid domine à nouveau la peinture contre une équipe de Wizards qui a du mal à garder ses adversaires hors de la vitre. Selon Cleaning the Glass, les 76ers ont un net avantage en demi-terrain car ils devraient avoir de nombreuses opportunités de rebonds offensifs et de points de seconde chance.

Si Washington veut garder ce match proche, il doit sortir en transition. Les Wizards sont l’une des meilleures équipes de la ligue à marquer en transition avec 126,3 points pour 100 parties de transition, selon Cleaning the Glass. Mais les 76ers sont également forts pour défendre ces opportunités de transition.

Les 76ers devraient prendre soin des Wizards alors qu’ils poursuivent la cinquième tête de série à l’Est.

CHOIX: 76ers -10,5

[Pariez25$maintenantchezParxet[BetnowatParxandGagnez 50 $ si les 76ers font au moins un 3 points vs Wizards]