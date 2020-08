Les génies ont quelque chose de spécial, de difficile à expliquer qui est perçu dès le plus jeune âge et qui fait frissonner ce qui va arriver. Luka doncic Il a causé cette sensation chez tous ceux qui ont apprécié ses premiers pas dans le professionnalisme de la main du Real Madrid et étonne à la fois les locaux et les étrangers lors de ses deux premières saisons en NBA. Les qualificatifs finissent par définir un joueur qui pourrait devenir une référence historique dans la ligue, en alliant des vertus infinies et variées.

L’un de ses principaux soutiens est Rick Carlisle, son entraîneur des Dallas Mavericks qui s’impose comme un magnifique alchimiste dans sa capacité à libérer le Slovène et à lui inculquer la manière dont il doit exploiter son talent pour réussir en championnat. Ses déclarations, interrogées sur les joueurs auxquels Luka lui rappelle, ne laissent personne indifférent. « C’est incroyable de voir sa capacité à lire le jeu. Il sait où sont ses coéquipiers à tout moment. J’ai joué avec Larry Bird et il est l’un des rares que j’ai vu avec la même vision et la même intelligence sur le terrain que Luka se vante. J’ai aussi formé Jason Kidd et il avait cette vertu », a-t-il affirmé avec insistance dans USA Today.

Comme si cela ne suffisait pas, Giannis Antetokounmpo Il a également rendu hommage à la puissance de Doncic en l’appelant « le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai jamais joué ». Cependant, une autre déclaration de Carlisle peut parfaitement synthétiser les sentiments que le Slovène transmet avec son jeu. « Je paierais de l’argent pour le voir jouer et c’est quelque chose que je ne dis pas de presque tous les joueurs. Il est très spécial, il n’est pas seulement un grand basketteur, mais un véritable artiste », a-t-il déclaré. Il est clair que Luka doncic il laisse une marque indélébile sur la NBA.