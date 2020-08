Les 76ers de Philadelphie n’iront nulle part si Joel Embiid n’est pas à son meilleur niveau lors des éliminatoires de la NBA 2020. Le grand homme des étoiles souffrait d’une blessure à l’épaule juste avant la suspension de la ligue en mars et maintenant qu’il est complètement guéri, il a dominé Orlando.

Embiid a eu un autre gros match mercredi en marquant 29 points et 11 rebonds dans une victoire de 107-98 sur les Wizards de Washington à l’intérieur de la bulle. Il a eu son chemin avec les grands hommes de Washington Thomas Bryant et Moritz Wagner et il a eu un autre grand match en évitant les équipes doubles.

Il a reçu des critiques dans le passé pour ne pas être en assez bonne forme pour les séries éliminatoires et cela a tué les Sixers dans le passé. Pendant la pause loin du match, l’entraîneur Brett Brown a déclaré que le grand gars avait travaillé dur dans le gymnase pour améliorer son niveau de forme physique et que c’était quelque chose qui a été pleinement exposé à Orlando.

«J’ai l’impression qu’il s’affirme davantage», a déclaré le vétéran Al Horford. «Il a été plus impressionnant. Vous pouvez voir qu’il a pris soin de son corps et qu’il essaie vraiment d’être prêt à aller sur le terrain et qu’il a fait de grands efforts pour rester en bonne santé, se faire soigner, faire son travail, et toutes ces choses. Il fait tout ce qu’il a à faire. Il n’est pas surprenant qu’il joue à un si haut niveau. »

Normalement, Embiid est fatigué et les Sixers doivent compenser d’une manière ou d’une autre, mais le grand homme a été engagé dans toutes les facettes du jeu et il a fait du bon travail en étant vraiment un leader pour cette équipe des deux côtés. le sol.

« Il doit être reconnu pour être venu ici avec la base de conditionnement physique dont nous avons parlé », a déclaré Brown. « Je pense qu’il y a un report du travail que j’ai vu jusqu’à présent. »

La plus grande chose qui a été impressionnante avec son jeu jusqu’à présent est l’évanouissement des équipes doubles. Il a normalement une myriade de chiffres d’affaires lorsque l’opposition lui envoie des vagues de défenseurs, mais il a continué à faire des progrès dans ce domaine à Orlando jusqu’à présent.

«Il s’évanouit du poste à un rythme très efficace», a déclaré Brown. «Je pense que les chiffres d’affaires des années précédentes dans les quatrièmes périodes où ça devient un peu bâclé, je pense qu’il a livré. Je pense qu’il est fort avec ses décisions en dehors du poste, en général, et je le vois particulièrement dans le jeu de temps critique plus que moi. «

Les Sixers se déplacent maintenant pour affronter la magie d’Orlando samedi à Disney World.