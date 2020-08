Dans un mouvement qui avait été télégraphié pendant des semaines, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans auraient limogé l’entraîneur-chef Alvin Gentry samedi matin, comme l’a rapporté pour la première fois Adrian Wojnarowski d’ESPN. La franchise elle-même a confirmé le licenciement de Gentry tout en publiant une déclaration du propriétaire Gayle Benson.

«Je tiens à remercier Alvin pour ses contributions aux pélicans et à la communauté de la Nouvelle-Orléans. Nous pensons que faire un changement de coaching en chef est nécessaire en ce moment. J’apprécie vraiment le leadership, le dévouement et la persévérance d’Alvin dans certaines circonstances difficiles au cours des cinq dernières saisons. Il fera toujours partie de notre famille Pélicans et nous lui souhaitons, à lui et à sa famille, le meilleur pour l’avenir. Notre intention pour aller de l’avant est de trouver le bon entraîneur-chef qui guidera cette équipe de Pélicans pour concourir pour les championnats. C’est ce que nos fans méritent. »

En cinq saisons avec les Pélicans, Gentry a terminé avec une fiche de 175-225. Gentry a mené l’équipe à un seul record de victoires et n’a eu qu’une seule saison de 40 victoires. Cette seule saison a eu lieu en 2017-2018 lorsque les Pélicans ont disputé les séries éliminatoires et ont balayé les Portland Trail Blazers au premier tour.

Cette saison, la Nouvelle-Orléans a parfois souffert de blessures, mais n’a jamais pu trouver un pied, mis en évidence par sa séquence de 13 défaites consécutives. Bien que les Pélicans aient eu une course en tant que l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest après l’introduction de Zion Williamson, leur performance lamentable dans la bulle a été la goutte d’eau pour Gentry, qui avait un an de plus sur son contrat.