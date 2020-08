Portland Trail Blazers Il a certifié sa qualification pour les éliminatoires de la NBA ce samedi après avoir battu les Memphis Grizzlies dans le play-in. L’équipe de l’Oregon affrontera Les Lakers de Los Angeles au premier tour des séries éliminatoires avec l’intention de surprendre et d’éliminer le grand candidat pour remporter le ring d’Orlando.

Avec James Lebron et Anthony Davis à l’avant, les Angelenos partent en favoris dans une égalité dans laquelle ils affronteront le MVP de la « bulle », Damian Lillard (également nommé ce samedi avant le match contre les Grizzlies).

Les Blazers, pour leur part, arrivent au duel avec moins de pression. La chose logique est que le huitième finit par être éliminé par le premier, mais la réalité est que Portland, aux mains de Lillard lui-même et de joueurs comme Carmelo Anthony, CJ McCollum et Jusuf Nurkic, peut entraîner de graves problèmes pour Frank Vogel.

Los Angeles Lakers, 1er de la Conférence Ouest avec une fiche de 52-19

La franchise de Los Angeles revient en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013, et elle le fait de la meilleure façon possible: en haut du tableau de l’Ouest. Dirigée par LeBron et Davis, l’équipe dirigée par Vogel a terminé une saison régulière presque exceptionnelle. Cependant, les sensations dans les huit matchs de la bulle ont été pires que prévu, et à plusieurs reprises les Lakers ont été vus sans idées. Il faut dire aussi que la qualification pour les tours de qualification était déjà entre leurs mains, et l’intensité n’était pas la même que celle des autres équipes qui risquaient leur vie.

Portland Trail Blazers, 8e de la Conférence Ouest avec une fiche de 35-39

La saison de l’Oregon a été le contraire de ce que les Lakers ont offert. Portland a commencé la saison horriblement, accumulant des pertes et sombrant dans les dernières places de l’Ouest. La blessure de Nurkic a été notée dans le système de franchise. Cependant, petit à petit, les Blazers ont récupéré leur jeu et ont réussi à atteindre la bulle d’Orlando vivants. Avec un Lillard au niveau superlatif, et avec les secondes épées (McCollum, Carmelo, Nurkic, Gary Trent Jr...) se conformant, l’équipe a réussi à revenir et à remporter la dernière place en séries éliminatoires.

Les clés de la cravate

Sans aucun doute, il n’est pas très difficile de savoir que la clé pour les deux équipes est l’inspiration des stars de chacune. LeBron James et Damian Lillard donneront le ton pour le match nul. Ce sera la tâche des deuxièmes épées de se montrer à la hauteur. Jusuf Nurkic devra faire face à la tâche difficile d’arrêter un Anthony Davis qui arrive affamé pour obtenir son premier anneau NBA.

Le tournant des Lakers pourrait venir de la figure de Kyle Kuzma, qui s’est imposé cette saison plus comme un sixième homme que comme l’un des principaux chefs d’équipe.

Les deuxièmes unités joueront également un rôle clé. À l’exception de Trent Jr, les Blazers ne sont pas connus pour avoir l’une des meilleures secondes unités, loin de là. C’est là que des joueurs comme Dion Waiters, JR Smith, Markieff Morris ou Alex Caruso devront montrer qu’ils méritent d’être dans le grand favori pour remporter le ring.

Temps de knock-out

– Match 1: mercredi 19 août à 03h00

– Jeu 2: vendredi 21 août à 03h00

– Match 3: dimanche 23 août à 02h30

– Match 4: mardi 25 août à 03h00

– Match 5 (si nécessaire): mercredi 26 août, sans horaire confirmé

– Match 6 (si nécessaire): vendredi 28 août, sans horaire confirmé

– Match 7 (si nécessaire): dimanche 30 août, sans horaire confirmé