On dit souvent que les grands amateurs de basketball ont chaque égalité entre le quatrième et le cinquième Playoffs NBA 2020 et dans cette édition il ne pouvait en être autrement. chaleur de Miami et Sucettes Indiana ils joueront dans l’un de ces tours de qualification où les étincelles peuvent voler et où il est impossible de faire des prévisions en raison de l’extrême égalité attendue. Le fait qu’il soit joué dans le Bulle d’Orlando NBAEn éliminant la condition de local et de visiteur, cela ne fait qu’augmenter cette égalité et de fortes émotions sont attendues entre deux franchises aux styles différents mais à grand caractère compétitif. Les deux se sentent obligés de passer par une égalité pour montrer que le processus de renforcement se déroule bien et qu’ils peuvent aspirer au maximum maintenant ou à court terme. Leur dernier face à face prédit des émotions fortes et il est pratique d’analyser toutes les informations Playoffs NBA 2020

14.08.2020 à 12h08

Nous vous révélons tout ce que vous devez savoir sur le combat final pour le ring dans cette saison 2019/20 atypique, avec de belles éliminations dans la bulle NBA à Orlando.

Miami Heat, 4e Conférence Est avec une fiche de 44-28

Ils cherchaient un saut qualitatif dans cette nouvelle ère post-Wade et ils l’ont réalisé de la main d’un joueur monumental tel que Jimmy Butler. L’attaquant a offert une performance défensive et offensive absolument énorme qui a été soutenue par la croissance sportive de Bam Adebayo. Avoir un pivot aussi mobile et polyvalent qu’il offre une performance supplémentaire à ceux de Floride, qui ont trouvé un grand spécialiste du triple en Duncan Robinson et ils ont un modèle long et bien conçu. Jae Crowder et André Iguodala ils sont en béton armé et offrent cohérence et expérience, Kelly Olynyk assure la fluidité des points dans la deuxième unité et Goran dragic dirige efficacement. Une équipe solide et homogène qui fait de la défense sa marque de fabrique et qui s’appuie sur Butler pour les moments chauds.

Indiana Pacers, 5e Conférence Est avec une fiche de 44-28

Nate McMillan continue d’insuffler à toutes ses équipes une aura de fiabilité et ces Pacers ne sont peut-être pas les plus spectaculaires, mais ils sont très efficaces. Domantas Sabonis maîtriser la peinture à côté de Myles Turner, ont trouvé dans Malcolm Brogdon à une base fiable et polyvalente, et embrasser une résurgence de Victor Oladipo à compléter par un TJ Warren en nette tendance à la hausse. Équipe cohérente, peu encline à la vantardise offensive et qui aime les attaques longues et bien structurées. Beaucoup de poste bas pour une équipe non sans talent qui a besoin d’aller plus loin et de continuer à grandir.

Clés de la cravate et tête à tête

Une égalité maximale est attendue, un match lent, avec de nombreuses fautes et dans lequel le talent et la vitesse des joueurs de Miami Heat peuvent déséquilibrer l’équilibre. Ceux de Floride doivent prendre les rênes et imposer leur rythme, en ouvrant le court et sans abuser d’un Butler en attaque qui devra atteindre les phases finales frais et faire des efforts défensifs. Le rebond sera décisif, la bataille entre Sabonis et Adebayo étant quelque chose qui peut déterminer toute l’égalité. Lors des trois rencontres de cette saison, la valeur ajoutée offerte par les meilleurs joueurs du Heat a été décisive pour faire pencher la balance de leur côté.

Calendrier des qualifications Miami Heat vs Indiana Pacers

Match 1: mardi 18 août à 22 h

Jeu 2: jeudi 20 août à 19 h 00

Match 3: samedi 22 août à 21h30

Match 4: dimanche 25 août à 00h30

Match 5: mercredi 26 août si nécessaire

Jeu 6: vendredi 28 août si nécessaire

Jeu 7: dimanche 30 août si nécessaire