Rapaces de Toronto et Filets de Brooklyn Ils joueront l’un contre l’autre dans l’un des duels du premier tour des playoffs NBA qui, a priori, semblent plus déséquilibrés au profit d’une équipe. Comme dans le cas des Milwaukee Bucks dans leur match nul contre les Orlando Magic, les Raptors commencent comme de grands favoris contre les Nets qui ont peu ou rien à perdre quand ils arrivent au rendez-vous étant l’équipe avec le plus grand nombre de victimes. important dans votre personnel.

C’est pourquoi le duel entre ces deux équipes peut devenir une procédure trompeuse: une équipe qui ne gagne que pour éviter de quitter une saison en échec contre une autre équipe qui n’a aucune pression pour passer au tour.

Raptors de Toronto, 2e de la Conférence de l’Est avec une fiche de 53-19

La franchise canadienne a terminé la deuxième meilleure saison régulière de toute la NBA, derrière seulement les Milwaukee Bucks (56-17). L’équipe dirigée par Nick Nurse a commencé le cours avec la perte sensible de Kawhi Leonard, parti à la Free Agency pour les Los Angeles Clippers. À l’époque, peu s’attendaient à un pas en avant aussi grand que celui des Raptors. Avec Kyle Lowry en tant que leader absolu de l’équipe, les joueurs aiment Pascal Siakam et Fred VanVleet Ils ont vu l’opportunité de faire un saut qualitatif qui ne s’est pas fait attendre.

Étant les récents champions, et après avoir offert l’un des ballons de basket les plus divertissants à regarder tout au long de la saison régulière, les Raptors de Toronto arrivent au rendez-vous des séries éliminatoires dans le but de revalider le titre 2019, qui serait le deuxième de son histoire. , et le second pour les Espagnols Marc Gasol et Serge Ibaka, que ce cours, ils ont agi plus comme des acteurs secondaires, bien que dans la colonne vertébrale du personnel.

Brooklyn Nets, 7e de la Conférence Est avec une fiche de 35-37

L’équipe de New York a obtenu une septième place honorable dans l’Est cette saison, surtout en voyant comment les blessures de ses principales stars les ont affectées tout au long de la saison. Malgré le fait qu’ils étaient les grands gagnants de la dernière agence libre après avoir repris les signatures de Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets n’ont pu compter que sur le premier d’entre eux et avec beaucoup de difficulté: jouer 20 matchs de saison régulière.

Avec l’avènement de la «bulle» d’Orlando, les problèmes à Brooklyn se sont accrus. La franchise a décidé de continuer à laisser Durant assis par peur d’une éventuelle rechute, Irving n’est pas apparu à Disney World en raison de son refus de jouer avec le problème du racisme qui existe aux États-Unis, et des acteurs importants comme Spencer Dinwiddie, Prince Taureau et DeAndre Jordanie ils sont tombés au bord du chemin en raison de leurs positifs au coronavirus.

Les clés de la cravate

Pour que les Raptors ne compliquent pas le premier tour des playoffs contre les Nets, l’équipe dirigée par Nick Nurse ne doit continuer qu’avec le style de jeu utilisé jusqu’à présent, en s’appuyant sur ses principaux acteurs de référence (Lowry, Siakam, VanVleet …), et ne perdez pas vos nerfs face à une éventuelle défaite dans un match précis. Le jeu dans la peinture sera difficile. Dans un duel Marc Gasol vs Jarrett Allen (l’un des meilleurs bloqueurs de la ligue), l’Espagnol peut être vu plus vulnérable s’il attaque la jante plus tôt que s’il parvient à ouvrir et à lancer 3-4 triples par match. Le succès dans le triplé des Canadiens sera essentiel s’ils veulent réaliser leur premier match nul.

Les deux équipes se sont rencontrées quatre fois cette saison, avec trois victoires pour Toronto et une pour Brooklyn.

Temps de knock-out

– Jeu 1: lundi 17 août à 22h00

– Jeu 2: mercredi 19 août à 19h30

– Match 3: vendredi 21 août à 19h30

– Jeu 4: lundi 24 août à 00h30