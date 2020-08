Alors que 22 équipes de la NBA font leur retour tant attendu sur le terrain, les Golden State Warriors sont chez eux. Avec un record de 15-50, le pire de la ligue, les Warriors sont l’une des huit équipes à l’extérieur de la bulle d’Orlando de la NBA.

Alors que les Warriors trouvent des moyens de rester occupés pendant leur longue intersaison, Warriors Wire met en lumière d’anciens membres des Dubs à Disney World.

Samedi, le joueur le plus utile de la finale de Golden State 2015 a fait ses débuts dans la bulle. Dans le match d’ouverture du Heat de la reprise de la NBA, Andre Iguodala a joué 15 minutes sur le banc, marquant trois points sur 1-2 tirs. Les deux tirs d’Iguodala provenaient d’au-delà de l’arc. Le swingman vétéran a ajouté une passe contre les Nuggets.

Jerami Grant et Nikola Jokic ont chacun ajouté 19 points pour les Nuggets, mais ce n’était pas suffisant. Six membres du Heat ont marqué à deux chiffres avec Bam Adebayo et Jimmy Butler, menant Miami à une victoire 125-105 sur le campus de Disney World.

Regardez les moments forts de la première victoire du Heat dans la bulle d’Orlando via YouTube:

Iguodala aura l’occasion de s’améliorer après ses débuts tranquilles lundi contre le champion en titre des Toronto Raptors.

Parmi les autres anciens membres des Golden State Warriors à l’intérieur de la bulle figurent Alec Burks et Glenn Robinson III de Philadelphie, Harrison Barnes et Kent Bazemore de Sacramento, Jamal Crawford de Brooklyn et Patrick McCaw et Chris Boucher de Toronto.