Ce n’est un secret pour personne qu’Al Horford a connu une saison de hauts et de bas pour les 76ers de Philadelphie. Les Sixers avaient une vision de lui et de Joel Embiid formant l’un des duos les plus redoutables de la ligue, mais cela ne s’est concrétisé que sur le côté défensif du terrain alors que l’offensive se débattait puissamment.

Une décision qui avait du sens sur le papier était de faire aller Al Horford sur le banc, ce que l’entraîneur Brett Brown a fait à l’intérieur de la bulle. C’est une décision qui avait du sens sur le papier, mais qui valait encore la peine d’être remise en question si l’on considère le CV d’Horford.

Il est cinq fois All-Star, il a tendance à intensifier son jeu lorsque le temps l’exige, et il a été plongé dans les séries éliminatoires à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

La sœur d’Al, Anna Horford, a rejoint le podcast The Bell Ringer pour prévisualiser la série Sixers-Celtics et elle a eu quelques réflexions sur la situation avec son frère:

J’espère que vous verrez plus d’Al. Je pensais que c’était une décision vraiment étrange pour Brett Brown de mettre Al au banc. Il n’a jamais commencé de toute sa carrière et je comprends qu’ils voulaient vraiment que le banc vienne très fortement, alors ils ont ajouté Al au banc. Je pense qu’il y a eu des choix discutables sur la façon dont ils l’utilisent. Al est un joueur majeur des séries éliminatoires. Il n’a jamais fait les séries éliminatoires de toute sa carrière et tout le monde sait que c’est là qu’il brille vraiment. Donc, c’est comme stable, stable tout au long de la saison, mais ensuite les séries éliminatoires arrivent et il se transforme en éliminatoires Al. Il est à un niveau différent, essentiellement et Philly devrait le savoir mieux que quiconque parce qu’il leur a donné du fil à retordre en séries éliminatoires.

Maintenant, avant que les gens ne prennent les armes, souvenez-vous que c’est son frère. Bien sûr, elle va le défendre. Pour sa défense, Horford a causé des problèmes majeurs aux Sixers lorsque les deux équipes se sont affrontées lors des séries éliminatoires de 2018. Il a dérangé Embiid et Simmons et l’équipe s’en souvient, car Brown espère maintenant pouvoir faire basculer les choses en faveur des Sixers.

Pour l’instant, il est de retour dans la formation de départ en raison de la blessure de Simmons, mais qui sait à quoi cela ressemblera à l’avenir lorsqu’il reviendra de sa blessure? Ce sera quelque chose à surveiller à mesure que les Sixers avancent.