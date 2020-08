Après une performance décevante contre les Raptors de Toronto, Anthony Davis s’est assuré de ne pas avoir de répétition et a mené les Lakers de Los Angeles à une victoire de 116-108 contre les Utah Jazz lundi soir.

Davis était un homme en mission, marquant 42 points et ajoutant 14 rebonds dans une performance dominante. Le grand homme a cherché à marquer tôt, hissant 14 tirs au premier quart et trouvant le succès à la fois du périmètre et à l’intérieur de la peinture.

Au fur et à mesure que le jeu avançait, il était clair que le Jazz n’avait pas de vraie réponse pour Davis car il les séparait continuellement. Davis a attiré beaucoup de fautes et tenté un maximum de 15 lancers francs, en renversant 12 d’entre eux.

«Les entraîneurs m’ont dit d’être plus agressif. Ils avaient l’impression – et j’avais l’impression – que j’avais joué dans la défense de Toronto et accepté la double équipe. Je faisais les bons jeux mais je devais quand même être agressif en même temps », a-t-il déclaré après la victoire.

«J’ai juste essayé d’être très agressif et de toujours faire les mêmes jeux intelligents. Trouver des gars dans le coin et le gars ouvert pour mettre la pression sur la défense.

La performance de Davis contre le Jazz était bien loin de son match contre les Raptors, car il a permis à Toronto de se charger de son côté du sol et de le forcer à abandonner le ballon. Il n’a tenté que sept tirs et a terminé la soirée avec 14 points et six rebonds.

«Je dois jouer mieux que moi au basket pour aider l’équipe à gagner. Même si je faisais les bons jeux, je dois encore être agressif. Je n’ai pas aimé la façon dont je jouais et nous n’avons pas aimé la façon dont nous avons joué en équipe », a déclaré Davis.

«C’était un effort collectif de sortir et d’être plus agressif. Nous avons mal tiré lors du dernier match mais nous voulions sortir et continuer à tirer, sachant que nous allions trouver notre rythme. Je pense que tout le monde était plus agressif ce soir, c’est pourquoi nous avons remporté la victoire et joué beaucoup mieux.

Le rebond de Davis était exactement le type de jeu que les Lakers attendent de lui en tant que l’un des rares grands de la ligue à pouvoir marquer et défendre à un niveau aussi élevé.

Davis s’est concentré sur la victoire, pas sur Rudy Gobert

Malgré la perte, le Jazz a montré qu’il était toujours l’une des défenses les plus avares de la NBA, et la plupart de cela peut être crédité à Rudy Gobert.

Gobert s’est bâti une réputation comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA et cela se justifie car il est un élément dissuasif à la jante qui pousse souvent les équipes à réfléchir à deux fois avant d’entrer dans la peinture. Lui et Davis sont considérés comme deux des favoris pour remporter le prix du joueur défensif de l’année de cette année, bien que cela n’ait pas été utilisé pour une motivation supplémentaire.

«De toute évidence, c’est un excellent joueur défensif. J’étais assez contrarié qu’il m’ait bloqué au premier quart, alors j’ai juste essayé de rentrer dans son corps et de finir », a expliqué Davis. «Mais il n’ya pas de motivation supplémentaire.

«La motivation pour moi est de gagner le match de basket et de faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. C’est tout ce que j’ai essayé de faire ce soir. «

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct et plus encore!