Les Lakers de Los Angeles ont surmonté un départ lent et des lancers francs inférieurs à la moyenne pour une victoire de 116-108 sur les Portland Trail Blazers dans le match 3, prenant une avance de 2-1 dans la série. LeBron James a mené tous les joueurs avec 38 points, et Anthony Davis avait 29 à faire avec 8 passes.

Malgré la luxation de son index gauche lors du deuxième match, Damian Lillard a réussi à renverser deux premiers 3 pour aider les Trail Blazers à prendre une avance de 10-3. Les Lakers ont répondu en attaquant la peinture et en se rendant sur la ligne des lancers francs, mais leurs difficultés avec la bande caritative les ont empêchés de combler l’écart.

Portland est resté vif offensivement, exécutant en demi-terrain tandis que Los Angeles a calé après que James soit allé sur le banc. Cependant, la défense des Lakers a repris vers la fin du quart et ils sont entrés dans le deuxième seulement 29-25.

James a été agressif pour commencer la période, conduisant à la voie pour un et-1 et drainant un 3 profond, mais CJ McCollum a été en mesure de répondre avec son propre pointage personnel. Los Angeles est resté physique, entrant dans le bonus à mi-chemin mais avait encore du mal à se convertir.

Carmelo Anthony a fourni un ascenseur défensif insoupçonné pour les Blazers, faisant un bon travail de limiter Davis et permettant à Portland de maintenir leur avance. Bien que James se soit frayé un chemin vers le rack à plusieurs reprises, les lancers francs manqués les ont empêchés de reprendre l’élan et ils sont entrés dans la moitié de terrain 57-53.

Les Lakers semblaient beaucoup plus nets en sortant des vestiaires, trouvant beaucoup plus de succès en déplaçant le ballon et en frappant des regards ouverts au-delà de l’arc pour prendre les devants. Cependant, Anthony a une fois de plus donné une étincelle aux Blazers, cette fois de manière offensive alors qu’il frappait une rafale de sauteurs pour les ramener.

Davis a finalement pris vie, se frayait un chemin dans la peinture pour une paire de dunks et distribuait pour ouvrir ses coéquipiers pour aider le violet et l’or à créer une certaine séparation. Lillard a drainé un 3 dans la dernière minute, mais Los Angeles est entré dans la quatrième avec une avance de 93-86.

Jusuf Nurkic semblait aller un peu pour commencer le dernier quart alors qu’il se détachait pendant deux dunks qui ont provoqué un temps mort pour les Lakers. Dwight Howard a répondu avec une paire de dunks de son cru, y compris un bon plat d’Alex Caruso.

Davis a commencé à prendre le relais avec James sur le banc, clouant trois sauteurs consécutifs dans une action de pick-and-roll avec Caruso. Portland a continué à se battre pour le garder proche jusqu’à ce qu’un dunk de recul Davis et un layup de conduite de James le glacent essentiellement.

