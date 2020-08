Anthony Davis et les Los Angeles Lakers ont rebondi de façon retentissante, battant 111-88 les Portland Trail Blazers lors du deuxième match de leur série de premier tour. Davis a mené tous les joueurs avec 31 points et 11 rebonds.

Il a marqué l’histoire des séries éliminatoires des Lakers dans le processus, devenant ainsi le premier joueur de la franchise – et le cinquième de l’histoire – avec au moins 30 points et 10 rebonds en moins de 30 minutes jouées à l’époque du chronomètre des tirs.

Davis est le troisième joueur des Lakers à marquer au moins 30 points dans un match NBA Playoff en 30 minutes ou moins, et est le premier à accomplir l’exploit depuis que Kareem Abdul-Jabbar l’a fait contre les Boston Celtics le 14 juin 1987.

«Je me suis mis la pression. (Après le match 1) J’ai demandé à quelques gars de l’équipe et à des entraîneurs, comment puis-je être meilleur? Ils m’ont tous dit que j’avais bien joué, alors je me critiquais moi-même », a déclaré Davis.

«Je savais que je devais être meilleur des deux côtés du terrain. Je voulais sortir avec l’état d’esprit d’être agressif, d’aider mon équipe des deux côtés du terrain et de faire tout ce que j’ai à faire pour nous aider à remporter la victoire.

En plus de l’éruption de Davis, les Lakers ont bénéficié d’un meilleur effort de tir. En se connectant sur 14 3 points, ils ont établi un nouveau record de franchise pour la plupart des marques. Il était auparavant de 13 joueurs à 3 points, contre les Utah Jazz le 8 mai 2010.

De plus, la marge de victoire de 23 points de l’équipe était sa plus grande pour un match éliminatoire depuis que les Lakers ont battu le Thunder d’Oklahoma City par 24 points au premier tour, également en 2010.

«Le tir à 3 points est un coup majeur dans notre championnat. Nous le savons. De toute évidence, les chiffres ont augmenté au cours des 10 dernières années, mais cela a toujours été un excellent coup », a déclaré LeBron James.

«La capacité de frapper des coups de l’extérieur a donné de la place à A.D., m’a donné de la place, a donné de la place à Alex Caruso et à Dwight et JaVale pour pouvoir travailler dans la peinture. Nous voulons continuer à avoir cela, nous voulons que nos tireurs continuent à tirer sans conscience et nous voulons continuer à leur donner le ballon, faire ou manquer.

LeBron était le précédent recordman

Bien qu’il soit venu dans un effort perdant, James est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA avec un triple-double en séries éliminatoires d’au moins 20 points, 15 rebonds et 15 passes décisives, alors qu’il avait 23, 17 et 16 dans le premier match.

