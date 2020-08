La défense des Los Angeles Lakers a été solide dans une défaite contre les Raptors de Toronto, mais leur attaque n’a tout simplement pas pu le faire claquer contre l’une des meilleures défenses de la NBA.

La cible principale de cette défense était Anthony Davis, qui a eu beaucoup de mal, terminant avec seulement 14 points sur seulement 2 pour 7. Après une performance de 34 points contre les L.A. Clippers où il avait l’air complètement imparable, le match a été une chute majeure pour Davis, car il ne pouvait jamais le faire.

Prendre seulement sept tirs amènerait beaucoup à croire que Davis n’était tout simplement pas assez agressif, mais l’entraîneur-chef Frank Vogel a souligné que la défense des Raptors rendait la tâche difficile pour la superstar des Lakers.

« Les Raptors l’ont doublé à chaque fois qu’il touchait le tout », a noté Vogel. « C’est un passeur volontaire, il va faire le bon jeu. » Les Raptors ont été extrêmement agressifs dans leur double équipe de Davis, et Vogel a raison en ce sens qu’il essayait de faire le bon jeu.

Les Lakers étaient glacés en tirant le ballon, renversant seulement 10 des 40 tentatives à 3 points.

Mais même avec la dure défense des Raptors, Vogel pense qu’ils doivent faire mieux pour faire avancer Davis. « Quand une équipe fait équipe autant qu’elle le fait, nous voulons toujours l’impliquer plus que nous ne l’avons fait », a déclaré Vogel.

Davis n’a pas nécessairement bien tiré le ballon lors du premier match des Lakers contre les Clippers non plus, mais son agressivité pour atteindre la ligne des lancers francs a compensé. Il y a eu une partie du match, où Davis a eu l’air d’y revenir.

«Il s’est affirmé pendant cette période. Comme je l’ai dit, ils sont parfaits pour inonder la peinture et ne pas salir, donc vous devez jouer au basket-ball avec une passe supplémentaire. Nous avons fait et n’avons pas renversé les tirs. Ce n’était pas notre nuit », a ajouté Vogel.

Davis a fait écho à ce sentiment, notant qu’il se concentrait sur ce qui était dans le meilleur intérêt de l’équipe. «J’essaie juste de trouver le type ouvert. Nous savions qu’ils allaient probablement doubler et je faisais juste les bonnes lectures. Malheureusement, nous n’avons pas du tout bien tiré le ballon, du terrain ou à trois, a déclaré Davis.

«Cela leur a permis de continuer avec leur plan de match de me doubler. Je pense que si nous faisions quelques clichés, ils auraient définitivement changé un peu. Ils avaient un bon plan de match à venir, une double équipe pour me sortir le ballon des mains et vivre avec nous pour faire des tirs.

Davis est le problème de match des Lakers pour pratiquement toutes les équipes, mais les Raptors semblaient avoir le bon plan pour le limiter. Si les Lakers prévoient de ramener un championnat à la maison, Davis devra être bien meilleur qu’il ne l’était lors de la défaite, mais le reste de l’équipe devra également se mobiliser pour faire payer les équipes pour des doubles équipes agressives.

LeBron James met l’accent sur la défense au milieu des combats offensifs des Lakers

Alors que les matchs commencent à démarrer lors de la reprise de la saison, les Lakers ont connu des hauts et des bas jusqu’à présent, mais en particulier du côté offensif. Pour que l’offensive soit à son meilleur, la chimie entre tous les joueurs doit être à la hauteur, mais cela va prendre du temps.

L’autre extrémité du plancher, tout en ayant également besoin de la chimie pour être à son meilleur, est beaucoup plus une question d’effort et d’intensité et cela a été là pour les Lakers jusqu’à présent. LeBron James a également mis l’accent sur la communication de ce côté-là et estime que cela devrait toujours être là, indépendamment de ce qui se passe en attaque.

«La seule chose que vous pouvez faire est de vous défendre», a déclaré James. «Vous pouvez toujours communiquer, vous pouvez communiquer à travers une erreur qui peut arriver, vous avez des coéquipiers qui vous soutiennent si vous faites une erreur ou quoi que ce soit. Cette communication du côté défensif devrait toujours être au point. »

