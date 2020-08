Les Lakers de Los Angeles Ils ont ajouté ce matin leur quatrième défaite en six matches que la franchise de Los Angeles a disputée depuis la reprise de la saison NBA dans la « bulle » créée dans le complexe de Disney World à Orlando. Ils l’ont fait devant Sucettes Indiana (TJ Warren, MVP avec 39 points), et malgré le grand jeu de LeBron James (avec 31 points, huit rebonds et sept passes).

Anthony Davis Il a vécu l’une de ses pires nuits depuis le redémarrage de la NBA. Le joueur de l’équipe entraînée par Frank Vogel n’a pu ajouter que huit points et huit rebonds en plus de 35 minutes sur le court.

Dans les déclarations d’après-match, recueillies par Yahoo! Sportif, Davis assume pleinement le blâme que les Lakers ont récolté une autre défaite:

« Le match a dépendu de moi. J’ai eu une bonne présence sur le court ce soir. La seule chose qui m’est arrivée, c’est que j’ai raté beaucoup de tirs autour de la jante, des casseroles, des demi-fond libérés et des 3. Si j’avais été un peu plus long à droite, je pense que nous aurions gagné. «

En ce qui concerne le tournage, Davis avait raison. ‘La Ceja’ a terminé le duel avec 21,4% en buts (3-14 TC) et 0% en triples (0-4 T3).

Les séries éliminatoires se rapprochent de plus en plus, et bien qu’ils soient les favoris, les sentiments chez les Lakers ne s’améliorent pas avec les jours qui passent. Ce match était le premier de la saison au cours duquel la franchise de Los Angeles a perdu avec LeBron James marquant plus de 30 points.