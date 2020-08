Si vous pensiez que le premier match de la série du premier tour entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers était physique, attendez le match 2.

Après avoir perdu l’attaquant vétéran Gordon Hayward à la suite d’une grave entorse de la cheville lors du premier match, les 76ers de Philadelphie se tourneront vers même la série 1-1 avec les rotations des Celtics ayant moins de réponses potentielles à la façon dont ils abordent la force de la nature qui est au centre des 76ers. Joel Embiid.

La façon dont Boston choisit de remplacer cette défaite peut également dicter la réponse de Philly, qui pourrait s’en tenir à la même approche que le dernier match si une aile ou un attaquant est ajouté à la formation de départ de Boston pour remplacer les minutes de Hayward.

Cela pourrait également les voir déplacer Al Horford sur le banc si Marcus Smart est considéré comme le remplaçant le plus probable dans la formation de départ.

Quelle que soit la réponse que nous voyons de Philadelphie, il sera conçu en capitalisant sur la perte de tir et de polyvalence qui manque au produit Butler, ainsi que sur la manipulation du ballon, dans une moindre mesure.

Alors que Boston est habitué à perdre Hayward pendant des étirements, une équipe de Sixers affamée et plus de minutes pour Marcus Smart introduit le même écart qui affecte le tir du garde texan, ce qui signifie qu’une mauvaise nuit de son côté pourrait faciliter la victoire de Philly.

Là encore, peut-être pas, étant donné que les Celtics ont rarement tiré le 3-ball moins bien que lors du premier match, où ils ont tiré un abyssal 32,2% en équipe.

Ils se connecteront plus souvent, et presque certainement aussi Smart, qui est passé de 0 pour 3 en profondeur et de 0 sur 5 en général, et tout en ayant Hayward – et en particulier Jayson Tatum et Jaylen Brown – a certainement sauvé la partie, cela semble peu probable. Boston aura plus d’un jeu de tir si mal dans cette série, si c’est le cas.

Un autre facteur qui pourrait s’avérer critique est Kemba Walker, qui, malgré 19 points et 5 passes décisives, est allé 0 en 5 en profondeur, et plus à cause des yips que tout autre type de problème de soulèvement ou d’éclatement avec son genou, qui avait l’air bien.

Sur le front des blessures, les deux équipes ont des joueurs très importants maintenant avec Hayward rejoignant Ben Simmons (genou) de Philly en tant que scratch pour cette série et probablement celle d’après, devrait avancer.

Les Celtics ont esquivé une balle après qu’un pointeur de la hanche d’Embiid ait entravé la capacité de Brown à jouer tard dans le premier match, avec la possibilité que la blessure se resserre avant le deuxième match.

Le natif de Géorgie est répertorié comme probable pour le match d’aujourd’hui, bien que le gardien des Sixers Glenn Robinson III soit absent, assez curieusement avec une blessure très similaire – une tension musculaire oblique.

Si Philly veut en faire une série, ce jeu est un must pour eux, et cette importance accrue et la perte de Hayward se reflètent dans l’écart accordé à Boston par la plupart des bookmakers en ligne, maintenant juste -4,5 dans la plupart des cas.

Notre prédiction est que Boston repart toujours avec la victoire, celle-ci étant un meilleur score – 121-119 Celtics.