Avec la défaite 122-114 de l’Utah (score de la boîte) contre Dallas lundi après-midi, les Houston Rockets ont maintenant officiellement décroché le top cinq des séries éliminatoires de la Conférence Ouest 2020.

Les Rockets (44-25) sont actuellement n ° 4 dans l’Ouest, avec trois matchs à jouer au cours de la saison 2019-20. Le Jazz n ° 6 (43-28) traîne par trois matchs dans la colonne des défaites, et puisque Houston détient le bris d’égalité, il ne reste plus de scénario où ils peuvent passer les Rockets au classement.

Il est également peu probable que l’Utah puisse dépasser Oklahoma City (43-27), qui détient actuellement la cinquième place. Parce que le Thunder détient également le bris d’égalité sur l’Utah, le Jazz devrait gagner sa finale de saison régulière contre San Antonio (qui se bat pour une place en séries éliminatoires) et faire perdre au Thunder ses deux derniers matchs, afin de passer au Non. 5.

En conséquence, un match de premier tour entre les Rockets n ° 4 et le Thunder n ° 5 devient de plus en plus probable chaque jour. Bien que les graines puissent changer, puisque Oklahoma City détient le bris d’égalité sur Houston, c’est assez sans conséquence dans ce cas – puisque les matchs se jouent sans avantage sur le terrain dans la «bulle» de la NBA en Floride.

Le vainqueur de cette série affronterait probablement les Lakers de Los Angeles (51-18), tête de série, au deuxième tour. Houston pourrait préférer ce match, car ils ont battu les Lakers dans deux de leurs trois rencontres cette saison, par rapport aux Clippers, vraisemblablement deuxième tête de série (47-23).

Menés par Kawhi Leonard, MVP en titre de la finale de la NBA, les Clippers ont battu Houston deux fois cette saison, y compris une déroute en mars après le passage bien documenté de Houston à une formation plus petite. En revanche, les Rockets sont allés 2-0 contre les plus grands Lakers après leur changement de style.

Sur le papier, les Rockets pourraient encore rattraper les Clippers ou le n ° 3 Denver (46-24) au classement de l’Ouest, passant ainsi de l’autre côté de la fourchette des séries éliminatoires et attirant soit Utah ou Dallas (43-30) dans le premier. rond. Mais s’ils préfèrent potentiellement affronter les Lakers au deuxième tour, plutôt que les Clippers, ils pourraient ne pas vouloir faire cela.

Les Rockets sont le gardien superstar au repos James Harden mardi et son compatriote Russell Westbrook mercredi, ce qui semble indiquer qu’ils n’accordent pas une grande priorité à la victoire. Puisqu’ils ont besoin de rattraper deux matchs sur les Nuggets et / ou les Clippers pour augmenter davantage, gagner leurs trois derniers matchs est probablement le seul chemin plausible.

En l’état actuel des choses, les Rockets semblent satisfaits de rester au n ° 4 ou au n ° 5 et du côté des Lakers du support. Si tel est le cas, la défaite de lundi par le Jazz rend de plus en plus probable qu’Oklahoma City – et l’ancien garde des Rockets Chris Paul – attendront en tant qu’adversaire de premier tour.