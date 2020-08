Alors que le Thunder battait facilement les Lakers de Los Angeles mercredi soir, Billy Donovan et son club avaient de quoi se sentir bien.

Y compris leurs trois concours d’exhibition, les Thunder ont remporté cinq des six matchs qu’ils ont disputés à Orlando. Il semble que pendant toute la saison, les Lakers et les Clippers étaient considérés comme les seules équipes à avoir eu une chance de gagner la Conférence Ouest.

Donovan voit cependant l’arrêt du coronavirus de la NBA comme un facteur de nivellement.

« Je pense que ce qui s’est passé à mon avis, c’est évidemment que les Lakers et les Clippers sont super – ces deux équipes sont formidables – mais quand vous avez une pause de quatre mois comme nous l’avons tous fait, tout le monde part de zéro », a déclaré l’entraîneur après le Thunder a battu LeBron James et co. mercredi soir.

« Certaines équipes deviendront plus cohésives un peu plus vite que d’autres et je pense que c’est pour cela que tout le monde se bat en ce moment. »

Selon l’entraîneur, un manque de chimie a également été un facteur lors de la première moitié des matchs de classement à Orlando. Le Thunder, de toute évidence, a été une valeur aberrante à cet égard.

«Milwaukee était sans deux gars, les Clippers sont sans gars, cela prend du temps. Vous ne pouvez pas avoir quatre mois de congé comme celui-ci et vous attendre à ce que des équipes qui étaient vraiment élites à la fin du mois de février ou mars soient élites en ce moment et je pense que c’est pourquoi tout le monde est enthousiasmé en ce moment par l’opportunité de concourir », a déclaré Donovan.

« Je pense que dans cette situation, beaucoup de choses pourraient arriver à cause de l’incertitude de tout cela et du temps que tout le monde a passé. »

Alors que le Thunder envisage le reste de son calendrier des matchs de classement et les séries éliminatoires, il se sent bien dans sa peau. Donovan remercie ses anciens combattants pour cela.

«Pour qu’une équipe soit vraiment bonne, il faut avoir de la croyance et de l’espoir», a déclaré l’entraîneur.

«Si vous êtes dans cette situation avec une mentalité de manque de croyance ou d’espoir, vous allez probablement rentrer chez vous assez rapidement, alors je pense que vous devez avoir ce genre de croyance et espérer que lorsque vous vous retrouvez dans des situations, vous pouvez y aller, concourir et jouer. »

Même sans Schroder, l’équipe est dirigée par le vétéran Chris Paul et le néophyte Shai Gilgeous-Alexander. Le club croit vraiment que tout est possible.

«Chaque jour est un peu différent, chaque jour vous en apprenez un peu plus sur votre équipe, mais je sais avec notre équipe et avoir un gars comme Chris Paul et Gallinari et Steven Adams et même si Dennis Schroder n’est pas avec nous. maintenant, je pense qu’ils insufflent la confiance en notre équipe et la confiance en notre équipe et c’est tout ce que vous voulez. Tu dois toujours sortir et jouer, tu dois toujours aller jouer, mais tu veux partir d’un bon endroit d’énergie positive que tu crois que tu peux aller là-bas et faire quelque chose.

Le Thunder fait évidemment.

Le club annoncera son quatrième match de classement vendredi lorsqu’il affrontera Ja Morant et les Memphis Grizzlies. Le concours doit débuter à 16 h 00. ET.