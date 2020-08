Les Boston Celtics affronteront les Portland Trail Blazers lors de leur deuxième des huit matchs de «classement» qui auront lieu lors de la reprise de la NBA organisée par Disney au complexe Wide World of Sports de Lake Buena Vista, en Floride.

Les fans des Celtics sont probablement impatients de remporter une victoire après avoir laissé tomber un match gagnable aux Milwaukee Bucks lors de leur ouverture de reprise vendredi et de leur dernier des trois matchs d’exhibition contre les Houston Rockets également, mais il convient de noter que Boston donne toujours la priorité à la préparation en séries éliminatoires. gagne la saison régulière.

Qu’est-ce que cela signifie par rapport aux Trail Blazers?

Premièrement, le meneur de jeu All-Star Kemba Walker restera sur une restriction de minutes et sera probablement retiré même s’il pouvait aider le pourcentage de victoires de l’équipe en fin de match, comme il l’était contre les Bucks.

Cela signifie également que nous pourrions voir des alignements expérimentaux pour les tester contre de plus grandes équipes que Boston pourrait affronter en séries éliminatoires, notamment les 76ers de Philadelphie.

Avec Jusuf Nurkic et Zach Collins de retour dans le giron et Hassan Whiteside et Carmelo Anthony dans cette équipe, ce sera l’une des plus grandes lignes de front auxquelles les Celtics seront confrontés lors de la reprise de la saison régulière, et ce ne sera pas facile.

Portland sera sans petit attaquant Rodney Hood et le garde de réserve Jaylen Adams est discutable, rejoignant Caleb Swanigan et Trevor Ariza, qui ont choisi de ne pas participer au redémarrage.

Boston a une liste complète disponible, un événement rare à la fin de la saison, facilité en partie par la pause du COVID-19.

Les paris sportifs en ligne accordent aux Celtics une ligne solide de -4,5 en moyenne, mais il y a de fortes chances que les Celtics en déposent un autre dans cette équipe affamée de Blazers.

Prédiction: une affaire de score relativement élevé Boston gagne 127-118.