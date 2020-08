Celtics de Boston a réussi à s’imposer à la maison devant Portland Trail Blazers 128-124 dans une nouvelle journée de match NBA. Auparavant, les habitants avaient subi une défaite à domicile contre Bucks de Milwaukee 119-112, pendant que les visiteurs battent à la maison Memphis Grizzlies par 140-135. Avec ce résultat, Celtics de Boston il reste en barrage avec 44 victoires en 66 matchs disputés. Pour sa part, Portland Trail BlazersAprès le match, il serait hors des Play-offs avec 30 matchs gagnés sur 68 joués. Suivez les classements NBA après le match.

08/03/2020

Agir à 02:13

CEST

.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-2 partiel au cours du quart, bien que finalement l’équipe locale ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 37-24. Par la suite, au deuxième quart, l’équipe locale a augmenté sa différence et atteint une différence de 24 points (58-34) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 30-24. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 67 à 48 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les différences dans le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 27-38 (94-86). Enfin, au cours du dernier quart, il y a eu à nouveau des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 34-38. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 128-124 pour Celtics de Boston.

Aussi les joueurs les plus remarquables de Celtics de Boston étaient Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui avait respectivement 34 points, huit passes et quatre rebonds et 30 points, une passe et six rebonds. De son côté, l’équipe visiteuse a souligné Damian Lillard et Jusuf Nurkic, avec 30 points, 16 passes et deux rebonds et 30 points, cinq passes et neuf rebonds respectivement.

Lors de la prochaine journée de match NBA, Celtics de Boston jouera contre chaleur de Miami dans le Maison de campagne Hp. Pour sa part, dans le prochain match, Portland Trail Blazers tu verras les visages avec Houston Rockets dans le L’arène. Suivez tout le calendrier de la NBA.