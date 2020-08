Les Celtics de Boston n’ont reçu aucun amour des électeurs pour les récompenses de fin de saison de la NBA, snobés dans plusieurs catégories, leurs joueurs étaient raisonnablement en lice pour une nomination.

La ligue a annoncé samedi les finalistes pour ses récompenses de fin de saison, les joueurs des Celtics étant manifestement absents du prix Kia NBA Defensive Player of the Year (DPOY), NBA Coach of the Year (COTY) et Kia NBA Most Improved Player (MIP) Award les courses.

Le spécialiste de la défense vétéran Marcus Smart a fait de nombreuses listes courtes d’analystes pour DPOY, l’entraîneur-chef Brad Stevens une mention fréquente pour COTY, et les deux ailes de Boston Jaylen Brown et Jayson Tatum en lice pour MIP.

Bien que ce soit toujours une bataille difficile pour les gardes dans le concours DPOY, étant donné que le prix est presque toujours accordé aux grands hommes, et que la course COTY est serrée avec une demi-douzaine de candidats viables cette saison, cela n’est vraiment surprenant ni pour les jeunes Celtics. wings a fait le trio final de candidats pour MIP.

Les candidats qui ont fait la coupe pour ces prix sont les suivants:

DPOY: 1) Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks; 2) Anthony Davis, Los Angeles Lakers; 3) Rudy Gobert, Utah Jazz.

COTY: 1) Mike Budenholzer, Milwaukee Bucks; 2) Billy Donovan, Oklahoma City Thunder; 3) Nick Nurse, Toronto Raptors.

MIP: 1) Bam Adebayo, Miami Heat; 2) Luka Doncic, Dallas Mavericks; 3) Brandon Ingram, Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Les lauréats des prix finaux seront annoncés pendant les séries éliminatoires – non pas que les fans des Celtics s’en soucieront autant après avoir été éliminés de la compétition pour le cycle de récompenses 2019-20.