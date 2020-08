Les 76ers de Philadelphie ont reçu de terribles nouvelles le 8 août lorsqu’ils ont découvert que le All-Star Ben Simmons devrait subir une intervention chirurgicale au genou gauche pour réparer un corps lâche au genou. C’est à ce moment-là que toute chance que les Sixers avaient de pénétrer profondément dans les séries éliminatoires est passée par la fenêtre.

Cela n’a pas non plus aidé qu’ils aient fini par devoir affronter les Celtics de Boston au premier tour des séries éliminatoires. Simmons a eu du succès en défendant Jayson Tatum en saison régulière, le tenant à 5 contre 18 lors de leurs affrontements selon les statistiques de la NBA.

Sans Simmons, les Sixers se sont appuyés sur Josh Richardson et Matisse Thybulle contre Tatum, et le Boston All-Star a une journée sur le terrain dans cette série. Il marque en moyenne 32,5 points et tire à 53,7% du terrain alors qu’il a joué avec les Sixers au cours de deux matchs.

« Ce n’est un secret pour personne qu’il est notre meilleur défenseur du périmètre avec J-Rich », a expliqué l’entraîneur Brett Brown. «Je pense qu’il était un candidat légitime du joueur défensif de l’année. Vous regardez les déviations, les vols, la polyvalence pour garder 1 à 5, choisissez ce que vous voulez. Sa capacité à rebond défensif, ça se démarque. Lorsque vous partez et que vous gardez ces joueurs dynamiques, vous ressentez cette absence, c’est la défense. «

C’est juste le point de vue défensif sur les choses. Et l’offense? Les Sixers ont quelques athlètes sur les ailes à Richardson et Tobias Harris et les Sixers n’ont pas été en mesure de courir autant qu’ils le souhaiteraient avec le jeune Shake Milton qui gère les choses en attaque. Au lieu de cela, ils se concentrent tellement sur Joel Embiid et ils ne courent plus autant qu’avant.

«Il y a un aspect de rythme que nous devons trouver meilleur que ce que nous trouvons actuellement sur le mélange de go post Jo, allez chercher Jo le ballon, pourrait être un coude, pourrait être un roulement, pourrait être un poteau, mais clairement c’est notre joyau de la couronne, c’est là que nous gagnons notre argent », a ajouté Brown. «Entre-temps, notre objectif de transition a été minimisé parce que nous essayons de faire ce qu’il faut et d’aller là où le jeu nous dit d’aller dans Joel Embiid. Je pense que l’aspect du rythme se démarque lorsque vous ne l’avez pas. »

En plus de cela, il y a une émotion qui entre en jeu. Simmons a subi une grave blessure au dos le 22 février, où il vomissait de douleur et il a travaillé très dur pour en arriver là. Maintenant, tout sort par la fenêtre alors qu’une petite torsion dans le genou le retient.

«J’y pense tout le temps d’un point de vue humain, l’effort qu’il a mis pour essayer de revenir et la blessure légitime qu’il a eue et les pièces que j’ai en place, pour venir ici à Orlando et jouer réellement à la NBA. basket encore une fois, aucun de nous ne comprend vraiment ce truc de trois mois qu’il a vécu pour arriver ici », a conclu l’entraîneur. « Pour lui maintenant de ne pas être ici, vous le ressentez d’un point de vue humain. »

Les Celtics sont probablement le pire affrontement pour Philadelphie sans Simmons car ils n’ont personne pour défendre leur talent offensif. Pourtant, il doit y avoir un moyen de faire bouger les choses pour eux sur le sol afin de revenir dans la série car le match 3 est vendredi dans cette bulle.