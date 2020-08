Les 76ers de Philadelphie sont une équipe construite sur la défense, la vitesse et la longueur. Cependant, le contraire s’est produit samedi lors de leur ouverture de redémarrage alors qu’ils tombaient face aux Indiana Pacers 127-121 et qu’ils permettaient à T.J. Warren marquera 53 points, un sommet en carrière.

Hormis l’héroïsme de Warren, les Sixers ont permis aux Pacers de marquer un ridicule 46 points au quatrième quart et c’est ce qui les a fait gagner. Warren a marqué 19 de ces 46 pour Indiana.

Alors que l’équipe a repris l’entraînement dimanche, c’est quelque chose qui doit être abordé.

«Pour moi, vous regardez l’intensité défensive qui sort en troisième période. J’ai aimé ce que j’ai vu », a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «J’ai aimé regarder Ben Simmons s’asseoir dans une position et rester coincé dans T.J. Warren parfois. J’ai aimé regarder J-Rich (Josh Richardson) traquer les frères Holiday. Ensuite, vous avancez rapidement et vous dites « Une période de clôture de 46 points? » Ce n’est pas acceptable. Vous n’allez rien faire de valeur à moins que vous ne résolviez cela pour que ce soit là où ma tête est. Vous allez venir aujourd’hui et dire la vérité et maintenir l’esprit de ces gars ensemble, mais la question de la dureté est une réponse simple pour moi. «

Juste pour référence, Warren a marqué 24 points et a tiré 9 en 10 depuis le sol lorsqu’il est défendu par Simmons. Ce fut un effort globalement décevant pour un gars qui est un candidat légitime de joueur défensif de l’année.

C’était un match qui a montré que les Sixers devaient devenir plus durs en équipe. Ils n’iront pas en profondeur dans les séries éliminatoires ou n’atteindront pas leur objectif s’ils ne deviennent pas plus durs mentalement et ne résolvent pas régulièrement leurs problèmes, alors ils ne dureront pas longtemps en séries éliminatoires et ce ne sont que les faits mis en évidence.

«L’aspect dureté est et sera toujours, c’est ce qui vous permet de mettre une couronne sur une équipe», a poursuivi Brown. «Il n’y a pas d’équipe que j’ai jamais côtoyée en 20 ans dans cette ligue que vous disiez:« Wow, c’était une jolie équipe. Ils ont juste devancé, surclassé et surpassé tout le monde et ils sont les champions. Je n’ai jamais vu ça une seule fois. En fait, ce n’est même pas proche. »

Le facteur de dureté affectera deux aspects pour Philadelphie et c’est leur travail sur le côté défensif et le nombre de revirements qu’ils ont commis. Shake Milton, par exemple, a eu une nuit difficile alors qu’il était gêné par la pression exercée par Aaron Holiday et T.J. McConnell et c’est quelque chose que Brown aimerait voir corrigé.

«Il y en avait sept qui ressemblaient à un écran en mouvement, il y avait une faute offensive qui se dirigeait juste vers le panier, les revirements qui m’ont le plus bouleversé sont comme une passe bâclée ou quelque chose comme essayer d’obtenir Shake the ball sur le terrain et T.J. le mugs, »ajouta Brown. « Les chiffres d’affaires sont probablement huit d’entre eux que vous dites simplement » ce n’est pas assez bon « . »

Leur prochain match aura lieu lundi contre les San Antonio Spurs et cela donnera à l’équipe leur prochaine chance de résoudre leurs problèmes à l’avenir.