Alors que les 76ers de Philadelphie continuent sur leur chemin pour tenter de remporter un championnat NBA dans la bulle d’Orlando, ils devront être à leur meilleur lors des séries éliminatoires le 17 août. Ils devront donc créer un élan dans les matchs de classement. préalablement.

Menés par les jeunes stars Joel Embiid et Ben Simmons, ils devront donner le ton aux Sixers au sol. Comment font-ils cela? En faisant ce qu’ils font de mieux et en dominant sur le sol.

«Pour Jo, juste cette présence de peinture maniaque, une planche offensive maniaque, une présence de peinture maniaque», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je vais tirer, choisir un numéro, c’est définitivement des chiffres doubles, des lancers francs par match. Il y a une disposition que nous voulons cultiver et grandir avec Joel. Défensivement, nous comprenons tous qui est Joel Embiid sur la défensive. Ce n’est normalement pas un problème. Je veux m’assurer que nous, en tant qu’équipe, que son objectif personnel a cette peinture à l’esprit autant que possible.

Lors de la première défaite de samedi contre les Indiana Pacers, Embiid a fait exactement cela. Il est allé pour 41 points et 21 rebonds tout en tirant 12 lancers francs. C’est un état d’esprit dont les Sixers auront besoin de la part du grand gars tous les soirs pour mettre Philadelphie dans un bon rythme et dans un bon rythme.

Pour Simmons, c’est un peu plus précis.

« Ben, ça rebondit », a ajouté Brown. «C’est juste un simple rebond. C’est un rebond offensif et un rebond défensif. Si vous regardez ce qu’il peut faire quand il rebondit sur la défensive, il n’ya pas de meilleur dribble en championnat. C’est un train de marchandises, un train en fuite, donc l’incitation au rebond défensif est amplifiée parce qu’il est si doué pour les dribbles.

Simmons passe à un nouveau poste à l’avant-garde et Brown veut qu’il l’utilise au mieux de ses capacités. Il veut que Simmons attrape le rebond, puis sort immédiatement et court en transition. Il peut alors soit finir sur le bord, soit trouver l’un des tireurs de Philadelphie en attaque. Ensuite, sur le verre offensif, c’est un seau facile pour lui.

« Rebond offensif, je pense juste que cela finira par égaler des paniers bon marché et des lancers francs », a conclu Brown. «C’est simple où se trouve ma tête, pour moi, pour ce qui est le plus clair, ce qui est le plus important. C’est dans ces domaines en ce qui concerne les points focaux avec Ben et Jo. «

Philadelphie affrontera une équipe plus petite des San Antonio Spurs lundi et c’est là que Simmons et Embiid pourront passer une énorme nuit dans la peinture, comme ils l’ont fait contre l’Indiana. Les Sixers devront simplement défendre beaucoup mieux qu’ils ne l’ont fait samedi.