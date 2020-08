Lorsque les 76ers de Philadelphie ont amené Al Horford à l’été 2019, l’idée était de le faire aider Joel Embiid et Ben Simmons à apporter un championnat à la City of Brotherly Love. Il allait simplement être un acteur clé pour aider le duo de stars à faire le travail.

Cependant, les plans changent et maintenant ils ont plus que jamais besoin de lui.

Au milieu d’une situation unique à l’intérieur d’une bulle à Disney World, l’équipe a maintenant perdu Simmons à la suite d’une grave blessure au genou. Cela met plus de pression sur Horford pour donner aux Sixers ce dont ils ont besoin non seulement en termes de production, mais aussi en termes de conseils et d’une présence physique qui manqueront sans Simmons. C’est un gars sur qui on peut compter après toutes les réalisations qu’il a à son actif dans une carrière assez réussie jusqu’à présent.

«Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un Al Horford émergent», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il est clair qu’il comprend que nous avons besoin de lui plus que jamais. Il y a un jeu physique qui se démarque le plus. »

Les Sixers avaient besoin d’Horford – ainsi que d’Embiid, bien sûr – pour faire une grande différence lors de la victoire 108-101 de vendredi contre l’Orlando Magic. Ils avaient besoin du vétéran pour faire une présence et c’est exactement ce qu’il a fait, surtout après une mauvaise première mi-temps.

«Ce que je ressens le plus définitivement sur la ligne de touche, c’est qu’il y a une présence physique», a ajouté Brown à propos de Horford. «Il y a une présence physique fracassante dont nous avions besoin ce soir. Je pensais que nous perdions la bataille physique en première mi-temps. Vous pouvez citer que nous avons tiré cinq lancers francs, vous pouvez vous référer à 3 pour 18 sur de longs deux, ce n’était pas bon. C’était un «D +». »

Sans Simmons, les Sixers devront sortir et donner le ton régulièrement. C’est là qu’intervient Horford qui reviendra dans la formation de départ à la place du jeune All-Star.

«Nous devons donner le ton», a déclaré Horford. « Coach en a parlé toute l’année et nous devons nous assurer que nous sortons et que nous donnons le ton depuis le début. »

En plus des conseils et du jeu physique apporté vendredi, Horford a ajouté une ligne de statistiques stellaire de 21 points et neuf rebonds en 30 minutes. Tout cela est un bonus supplémentaire pour cette équipe et c’est ce que les Sixers vont faire avancer.

«Avec Al, ce n’est pas une statistique pour moi», a conclu Brown. « C’est plus juste cette présence physique qu’il apporte à ce groupe. »