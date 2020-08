Les 76ers de Philadelphie sont officiellement enfermés dans la sixième tête de série des éliminatoires de la NBA 2020 et ils affronteront un ennemi familier dans le rival Boston Celtics. La dernière fois qu’ils ont affronté Boston en séries éliminatoires, c’était en 2018, les Celtics les ont éliminés en cinq matchs.

À l’époque, Boston possédait un chef défensif vétéran et un bouchon sous la forme d’Al Horford. Il a dérangé Joel Embiid et Ben Simmons sur une base régulière pendant toute la série et maintenant qu’il est de l’autre côté de ce match, l’entraîneur Brett Brown espère pouvoir inverser les choses défensivement.

« Je veux dire qu’il a tellement de multiples objectifs », a demandé Brown. «Lorsque vous perdez quelqu’un comme Ben Simmons et que vous regardez autour de vous, où allez-vous inventer des choses en ce qui concerne surtout le côté défensif, vous pouvez lui demander de le faire. Il est évidemment un athlète différent de Ben, mais son intellect, sa rapidité latérale et sa ténacité, ceux-ci peuvent surcompenser beaucoup, et nous avons tous vu de première main le succès défensif des Celtics qu’il a eu sur quelques-uns de nos joueurs. Vous avez hâte de retourner l’uniforme et de l’amener plus à notre manière et il sera très important, d’autant plus que je l’ai dit sans Ben Simmons.

Un gars comme Simmons vivait l’une des saisons défensives les plus élites de la ligue, car il était capable de faire tellement de choses de ce côté-là. Horford – bien que ce ne soit manifestement pas l’athlète Simmons – peut déranger certains des meilleurs joueurs offensifs à la fois sur le périmètre et à l’intérieur.

Par exemple, il a dérangé la star des Raptors de Toronto Pascal Siakam toute la nuit de mercredi et cet effort peut vraiment être pris en compte dans les séries éliminatoires contre les Celtics. Comme il est mis en place, si Philadelphie peut dépasser Boston, ils prendraient à nouveau Toronto au deuxième tour et donneraient une chance à Horford à Siakam.

«Je m’assure juste que je reste entre lui et le panier», a déclaré Horford à propos de Siakam. «J’ai été confronté à Pascal au fil des ans et c’est un excellent joueur. Pour moi, il s’agit simplement de m’assurer que je le contiens et que je ne lui donne rien de facile. C’est comme ça que je le joue. «

Les Sixers ont un match de classement à gauche vendredi avant de se préparer officiellement pour les Celtics pour les séries éliminatoires.