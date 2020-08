Les 76ers de Philadelphie seront sans grand homme Joel Embiid pour le match de mardi avec les Phoenix Suns après avoir subi une blessure à la cheville lors de la défaite de dimanche contre les Portland Trail Blazers. Cela signifie que l’entraîneur Brett Brown doit faire preuve de créativité lorsqu’il s’agit de ses rotations.

L’une de ces options consiste à se tourner vers Mike Scott qui, malgré ses 6 pieds 8 pouces, a remplacé Embiid dimanche et il a affronté le grand homme des Blazers Jusuf Nurkic et il a tenu bon. Il a récolté neuf points et quatre rebonds tout en abattant un trois en 15:58 de temps de jeu alors qu’il continuait à se battre dans ses minutes au centre.

« Mike est l’un de ces joueurs de type éclair dans une bouteille qui habituellement vous tenez ce type de phrasé pour un garde », a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Quelqu’un qui va venir et des trucs bam-bam, ce n’est normalement pas donné à 4 hommes. Je pense qu’il peut entrer dans un jeu et être comme un whack-whack, il suffit de frapper rapidement trois consécutifs et de faire pivoter le jeu. Il y a une physicalité dont il n’a pas peur, c’est juste qui il est. Il y a juste une force avec laquelle il joue mentalement et physiquement qui équivaut à une atmosphère éliminatoire. «

Ce qui est du côté de Scott est sa capacité à étirer le sol à la position et à tirer un peu le grand homme adverse hors de la peinture. Bien qu’il puisse avoir des problèmes sur le côté défensif du terrain en essayant de défendre de plus gros joueurs et de les garder hors de la vitre, il a l’avantage en attaque avec sa rapidité, sa ténacité et son tir.

«J’aime ça», a déclaré Scott. «Défensivement, je dois juste m’assurer de garder mon homme hors des planches. S’ils ont un gars post-up fort comme Nurkic, essayez simplement de lui rendre la tâche difficile, utilisez la rapidité et retenez-le un peu. Offensivement, je peux faire du pick-and-pop et de l’espace pour tirer et faire un jeu pour mes coéquipiers afin que j’apprécie.

En ce qui concerne son rôle, Scott n’a pas exactement un rôle défini dans cette équipe. En tant que vétéran, il doit simplement intervenir et donner un exemple tout en étant l’un des gars les plus productifs de son équipe.

«Quel est son rôle, je ne suis pas sûr, mais je sais que lorsque nous l’appelons, il a la capacité offensive de faire ce que je viens de dire», a conclu Brown. «Cela fait partie de la profondeur d’un banc et ce n’est pas comme s’il était jeune, il est là depuis un moment. Personnellement, j’aime beaucoup la façon dont il se conduit et joue avec un esprit que je respecte. »

Les Sixers affrontent les soleils à 16h30. EST de l’intérieur de la bulle à Orlando.